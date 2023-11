"BIO SAM MALO NERASPOLOŽEN, TEK SAM USTAO..." Jovan o incidentu sa Zlatom Petrović - otkrio detalje javne svađe sa mamom

Jovan Pejić, sin Zlate Petrović, oglasio se nakon što su mediji od prethodne večeri brujali o njegovom ponašanju prema majci.

Izvor: Kurir TV

Zlata Petrović pojavila se na punoljetstvu ćerke Radiše Trajkovića Đanija u društvu sina Jovana i njegove devojke, a prilikom zajedičkog fotografisanja došlo je do neprijatne scene.

U jednom momentu Jovan je počeo da viče na Zlatu i bijesni jer je želio što pre da uđe u restoran, kako ne bi pokisao, dok je folkerka imala želju da se svi zajedno fotografišu. "Ajde bre, ako hoćeš ti idi pa se slikaj! Kako ovde svi da stanemo. Ti idi, pa stani i kisni", urlao je Pejić, dok je svim prisutnima bilo neprijatno, kao i Zlati.

Ubrzo se pevačica oglasila i dala svoj komentar na ovu situaciju, a sada je o svom ponašanju govorio i Jovan.

"Ja sam sada tek ustao, bilo je prelijepo na veselju, ostali smo do kasno i veselili se. Ja sam bio malo neraspoložen samo kad sam tek došao, zato i jesam malo burno odreagovao za to slikanje. Moja majka voli da se slika, a volim i ja, stvarno nikada to nije bio problem, samo juče nisam bio raspoložen za to. Ja Đanijevu ćerku znam od pelena i došao sam na veselje zato, a ne da bih se slikao sa mojom mamom i devojkom", započeo je Jovan, pa dodao da između njih dvoje često dolazi do sukoba mišljenja:

"Mi se i svađamo i volimo, naravno da se često raspravljamo, kao svaki majka i sin. Moja devojka je bila tu, kao što ste vidjeli i ona nije imala ništa protiv slikanja. Mi smo posle stvarno uživali, pjevali smo i pili, svi smo se zajedno vratili kući i legli da spavamo, kao i obično."