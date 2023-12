PLATE, PA IH TERAJU DA LJUŠTE KROMPIR: Pevačica progovorila o bahanalijama - "Misle da sa parama mogu sve!"

Pevačica Ćana rešila da otkrije istinu sa slavlja i veselja na kojima nastupa sa kolegama

Izvor: YouTube/Grand News Tv Grand

Društvene mreže preplavljene su slikama i snimcima nastupa narodnjaka na privatnim slavljima, na kojima se vide zgužvane novčanice oko mikrofona, evri u cipelama ili roleksi na zglobovima pevačica.

Sada je pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, otkrila i da je bila svedok toga šta pojedine koleginice rade zbog bakšiša.

"Dosta puta ljudima sa strane kad vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno, ne, to nije tako. Ja sam išla uvek na fiksnu cenu i fiksno vreme, nikad nisam pevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam rešila - manje para, ali mirnija glava", rekla je pevačica i dodala:

"Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da sa parama mogu sve, pa je njima bio gušt da oni to plate, a da nekog nateraju da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcenjivanje".

Ćana se osvrnula i na glasine da zarađuju velike pare.

"I sama sam se često pitala koji je razlog, ne kažem da neki ljudi možda nisu zaradili i više ili manje, ali ne može me niko ubediti, a ja jako dugo radim ovaj posao, da je to uvek tako i svaki put. Nekako u praksi ne vidim rezultate, ako bi neko zarađivao tolike pare, pa onda bi rezultati trebalo da budu mnogo veći, vile, jahte...", ispričala je svojevremeno za domaće medije.