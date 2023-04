KRALJICU BAKŠIŠA UHVATILI S LAŽNIM NOVČANICAMA! Provalili je na pumpi - "Zar ti da se baviš ovim stvarima?"

Stanojka Mitrović Ćana prisetila se neprijatne situacije kada je posle jednog nastupa stala da natoči gorivo, a zatim se našla u neprijatnoj situaciji kada su joj rekli da su novčanice falsifikat.

Izvor: Kurir TV

Jedna od najpopularnijih pevačica na narodnim veseljima u celom regionu je Stanojka Mitrović Ćana, poznata po najluđim upadima na tezge. Ćana je na veselja dolazila i hamerom, i old tajmerom, čak je rekla da je na jednom nastupu trebala da sleti helikopterom, međutim tada nisu dobili dozvolu, ali svadba, kada se pojavila u kamionu, nešto je što se i dan danas prepričava.

Snimci njenih dolazaka na veselja često postanu virlani na mrežama, a među prvima je ponela titulu "kraljica bakšiša". Pevačica je sada u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji razbila mit o bakšišu, ali se i dotakla jedne neprijatne situacije kada joj je menadžer ugovorio nastup, a onda odbio da krene sa njom na taj nastup što inače nije bio slučaj. Organizatori proslave nisu hteli da joj isplate ceo honorar, pa kada su joj isplatili trećinu od ugovorene cene, pola novčanica je bilo falš.

"Pevači i muzičari vole da se hvale. Ima momenata kada svadbe i veselja budu jaki, a ima i momnata kada ne bude ništa. Svakako te cifre o kojima se priča - 50.000 eura bakšiša i tako te neke lude cifre, od toga nema ništa. Ljudi uglavnom gledaju te snimke na internetu gde se vidi kako lete pare na sve strane, ali to nije bakšiš. Mi kada dogovaramo nastup, kažemo koja je cena, i onda se dogovorimo da tu cifru ne dobijemo u koverti nego kroz veselje i bakšiš. Kada gazda krene da daje novac onda i ostali gosti krenu i uglavnom se nakupi i onoliko za koliko je svirka ugovorena i preko toga, ali da je to sve bakšiš, nije. A doživela sam i da dobijem fejk novčanice", rekla je Ćana pa nastavila:

Izvor: Instagram/canamitrovic_official

"Na jednom veselju koji je zakazao moj tadašnji menadžer, zato ga sada i nemam, odem ja kaže on sve je ugovoreno sve je rešeno, samo idi sat vremena ranije. Odem ja, čim sam ušla osetila sam da će biti problema. Niko da te dočeka, pozdravi. Počinje veselje, svi srećni i zadovoljni, prošlo sve i dolazi momenat isplate. Pitam ja kome da se obratim za isplatu, kažu oni meni to sestra od mladoženje rešava. Sačekam ja sestru, ona dođe, kaže bilo je sve super, podigli ste atmosferu, ali ja ne mogu da isplatim dogovorenu cifru jer vi niste pevali svih šest sati koliko je vaš menadžer rekao da ćete pevati. Ja u šoku jer nikada se ne radi svirka šest sati nego manje, jer šta će onda raditi ostale kolege koje su tu, ali sam toliko bila nervozna da sam joj rekla, ajde samo da se raziđemo, ne morate ni da me isplatite, samo da odem. Ona je meni dala taj novac koliko je ona mislila da treba, tad su bile još one nemačke marke. Ona je meni ispalatila u tim markama i 200 konvertibilnih maraka. Odem ja, i svratim na pumpu da sipam gorivo, vozim sama inače. Sipam ja gorivo, dam onih 100 konvertibilnih maraka, tek vraća se radnica i kaže jel imate možda drugu novčanicu, ja zbunjena, ali ajde, kao dam onih drugih 100. Kad u sledećem momentu nailaze dva čoveka iz obezbeđenja i jedan čovek kog sam znala i kaže meni: 'Ćano, pa zar ti da se baviš ovim stvarima?', ja zbunjena pitam o čemu se radi, on kaže lažne su mi novčanice. E taj šok i sramotu ne mogu vam opisati".