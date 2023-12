ONA JE PJEVALA ZVEZDI NA DOČEKU IZ BARIJA 91! Na žurci držala pehar u rukama, sada je u UPRAVNOM ODBORU!

Pjevačica Vanesa Šokčić se prisjetila dočeka igrača iz Barija

Izvor: YouTube/Grand News Online/screenshot

Pjevačica Vanesa Šokčić, koja je devedesetih godina harala estradnom scenom kao "plavi haos", gostovala je u emisiji na Kurir televiziji gdje je otkrila zanimljive detalje iz svoje biografije.

Vanesa je otkrila da je imala čast da pjeva igračima Crvene Zvezde nakon što su 1991. godine u Bariju osvojili Evropu.

"Kada je zvezda bila prvak Evrope, pjevala sam na dočeku. Sticajem okolnosti navijala sam za zvezdu. Deka pokojni mi je to prenio. Kad sam bila klinka on bi u dvorište iznio radio i kada igra Zvezda tu muva nije smjela da proleti. Meni je to tako ostalo. Pjevala sam tu žurku poslije pobjede i to je za mene bila velika stvar i sada je. Držala sam pehar u rukama", rekla je pjevačica u emisiji i otkrila da je sada i zvanično "u fudbalu".

"Sada sam u upravnom odboru zvezde za ženski fudbal i mogu da kažem da imamo prelijepe mlade devojke koje stvarno postižu sve veće i veće uspjehe iz dana u dan. Apelujem na sve djevojčice koje žele da igraju fudbal, jer više ne postoje te predrasude da je to muški sport, da nam se pridruže ako žele".