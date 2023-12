VODILA GRAND SHOW, PRE 17 GODINA SE POVUKLA SA SCENE: Ovako danas izgleda Tamara Raonić, ne biste je PREPOZNALI!

Tamara Raonić pojavila se na malim ekranima nakon 17 godina pauze.

Njen nestanak sa malih ekrana 2006. godine iznenadio je mnoge. Voditeljka Tamara Raonić, tada na vrhuncu svoje voditeljske karijere, bila je jedno od omiljenih lica na televiziji.

Njena odluka da se povuče iz javnosti zbog privatnih razloga izazvala je znatiželju i spekulacije među publikom koja je godinama

uživala gledajući je. Sada, nakon 17 godina, u emisiji "Prvi red" na televiziji K1, Tamara otkriva detalje o svojim počecima, vremenima provedenim sa Minimaksom, ali i otkriva informacije o mogućem povratku na male ekrane.

"Moju televizijsku karijeru započela sam 1991. na trećem kanalu, da bih 1998. prešla u Grand produkciju, gde sam radila sve do 2006. Onda su se neki lični događaji odigrali, odvodeći meizvan granica naše zemlje, te sam donela odluku da zastanem. Tada nisam bila odlučna da definitivno prestanem raditi jer volim televiziju, a ulazak u taj posao bio je prilično slučajan za mene. Nikada nisam sanjala da će postati moj poziv. Dakle, nije bilo da sam prestala zbog neuspeha ili problema u poslu, već su se stvari jednostavno složile tako, usled ličnih okolnosti. To produžavanje pauze se nekako samo desilo, nisam ni sama bila svesna kako", kaže voditeljka.

Pre nego što je zasijala na malim ekranima, Tamara Raonić je započela svoju profesionalnu karijeru kao stjuardesa u JAT-u. Iako su mnogi govorili da nema završenu srednju školu, voditeljka je u emisiji konačno razrešila tu misteriju:

"Nije mi bila namera da postanem stjuardesa - to se nekako spontano desilo. U to vreme sam završavala srednju školu i bila sam odličan đak, vukovac. Izuzetno me iznervira kada u medijima pročitam tvrdnje da sam istovremeno radila u JAT-u i na televiziji bez završene srednje škole. Krajem četvrte godine srednje škole, pojavio se konkurs za nove stjuardese u JAT-u, što je tada bilo veoma popularno i intrigantno zanimanje. Celokupna zbrka oko mog obrazovanja proistekla je iz jedne anegdote koju sam podelila s novinarom. Rekla sam da nisam mogla priložiti diplomu srednje škole jer je konkurs bio u maju, a dodele diploma su bile u junu, tako da ljudi ne treba da brinu oko mog školovanja. Taj posao je bio izuzetno odgovoran i zahtevan, ali ga pamtim kao divno iskustvo" otkriva Tamara, dodajući:

"Krajem 1991. godine kada su počele nesuglasice na ovim prostorima, taj posao je otišao u zapećak, a onda se dešava konkurs za Treći kanal. Mama mi je rekla za konkurs i predložila mi da odem."

Godine 1991. Tamara Raonić započinje voditeljsku karijeru na trećem kanalu u emisiji "Svetlosti velegrada". Ovaj period nije samo označio njen ulazak u svet televizije već je takođe oblikovao njen put kroz saradnju s istaknutim ličnostima poput Stanka Crnobrnje, ostavljajući trag ne samo u istoriji emisije već i u njenom profesionalnom razvoju.

"Za mene je bilo neprocenjivo iskustvo dobiti emisiju u samom vrhuncu programa, subotom uveče, koju je režirao Stanko Crnobrnja, legendarni direktor televizije. Verujem da ništa nije slučajno", kaže Tamara, a zatim deli jednu zanimljivu anegdotu iz vremena kada je

pripremala jednu Skrivenu kameru zajedno sa svojim tadašnjim kolegama:

"Nisam mogla da verujem koliko ozbiljno su pripremili tu skrivenu kameru. Igor Miklja, Slobodan Šarenac, i ja, cela ekipa Trećeg kanala, uložili smo mnogo truda. Bili smo odlučni da se našalimo sa ljudima do kraja. Inspiracija je došla iz popularne italijanske skrivene kamere koja je tada vladala. Odlučili smo da je prilagodimo našem studiju, radili smo noću kako bismo je prikazali kao 'uživo' emisiju za naše ljude u Americi. Svi su u to poverovali. Niko sezaista nije uvredio, ali je zanimljivo što smo snimali s jednima, a onda pokušavali u tokupauze da uvedemo druge. Dešavalo se da se sretnu, ali niko nije hteo da otkrije šta se dešava, svi su jedva čekali da vide reakcije", priča kroz osmeh Tamara koja 1998. godine prelazi u Grand produkciju:

"Sašu sam poznavala iz posla jer se ZAM, koji je bio u njegovoj produkciji, emitovao na Trećem kanalu. Poznavali smo se, ali nismo ranije sarađivali. Moje emisije su bile zabavnog karaktera, uglavnom s pevačima, dok se Saša fokusirao na svoje pevače, pa naši putevi nisu imali mnogo dodirnih tačaka. Jednog dana, zazvonio mi je telefon, a Saša se predstavio i najavio osnivanje nove produkcije pod imenom Grand. Ponudio je sastanak kako bismo porazgovarali o tome. Bez razmišljanja sam pristala. Na sastanku sam saslušala njegove ideje i odmah shvatila da je to izuzetno neobičan projekat. Zahvalila sam mu se na poverenju i tako smo započeli saradnji. Pamtim tu saradnju s Sašom i celom ekipom kao izuzetno prijatno i izuzetno vreme. Dodatno, bilo mu je čudno što sam ga oslovljavala sa 'Vi'", otkriva Tamara.

Jedna od najsvetlijih tačaka u karijeri Tamare Raonić, izdvaja se vođenje emisije sa Minimaksom. To iskustvo nije samo obogatilo njenu voditeljsku karijeru već je i ostavilo dubok i nezaboravan pečat kako kod publike tako i kod nje same. Ovo jedinstveno iskustvo je postalo jedan od najlepših trenutaka koji je obeležio njen put u svetu televizije

"Raditi sa Minimaksom je bilo nešto što sam zaista volela. On me je naučio da bez pripreme nema vrednosti. Ta njegova spontanost i humor su bili izuzetno pripremljeni unapred. Bio je izuzetno poštovan prema svakom gostu. Poznavanje ljudi koji su dolazili kao gosti i aktuelnih događaja bilo mu je izuzetno važno. Sve to je koristio kako bi na veoma šarmantan, duhovit i pomalo sarkastičan način predstavio gledaocima. Za mene je bila zaista velika čast raditi s njim nekoliko godina. Bio je divan gospodin", otkriva Tamara, dodajući da sve svoje kolege jako voli i poštuje, ali da se već dugo vremena nije srela sa Draganom Katić i Suzanom

Mančić, s kojima je tada sarađivala na Grandu:

"Život nas odvodi različitim putevima, ali me zaista raduje videti da su obe i dalje aktivne u poslu. Ines je bila peta voditeljka, ali mislim da ona više ne radi", kaže Tamara dok otkriva koja od pet voditeljki je govorila najbrže.

"Bila je to prava trka. Ines i ja smo bile poznate po tome što smo imale sklonost da brzo izgovorimo sve što želimo reći, često zbunjujući ljude", kaže Tamara i otkriva da li se vraća na male ekrane.

"Imala bih želju da se vratim. Zabava je moj teren i nešto gde ljudi prepoznaju moje sposobnosti i gde sebe vidim. Mislim da je to oblast u kojoj se osećam sigurno da mogu pružiti kvalitetan sadržaj koji bi zainteresovao ljude. Ako se to ostvari, biću veoma srećna", zaključuje Tamara Raonić u emisiji "Prvi red" na televiziji K1.

