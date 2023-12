DOKTOR NAUKA, BIO U VEZI SA POZNATOM GLUMICOM! Ovako izgleda OTAC Tee Tairović - za ćerku uradio i NEKOLIKO PESAMA!

Tea Tairović progovorila je o svom ocu koji je uradio nekoliko pesama za nju.

Izvor: Instagram/tea_tairovic/printscreen

Pevačica Tea Tairović prebukirana je nastupima tokom cele godine, a nakon brojnih gostovanja širom Evrope, uveliko je opočela pripreme i za Novu Godinu.

"Kraljica bakšiša", kako je mnogi zovu, ne krije koliko je ponosna na uspeh koji je ostvarila u poslednje dve godine, a najveća podrška u svemu su joj otac i majka. Njena majka Božica Malević je nekada bila i voditeljka, dok je njen otac je akademski slikar. Zoran Tairović bavio se i komponovanjem i režijom, a takođe je i doktor nauka.

Jednom prilikom su mediji posetili kraj u kojem je Zoran imao atelje, a komšije su ispričale da je svojevremeno navono bio u vezi sa glumicom Vesnom Čipčić. Pevačica je sada za medije govorila o poslovnoj saradnji sa ocem, te otkrila detalje o koncertu u Makedoniji, ali i ljubavnom životu.

Ona je otkrila da ju je upravo otac nagovorio da napravi koncert u Makedoniji, kao i da joj je komponovao pesmu koju još uvek nigde nije izvela.

"Biće na koncertu, da. Moj otac je komponovao pesmu 'Makedonija', koju ja još uvek nigde nisam plasirala zato što se jako raspravljamo oko aranžmana za tu pesmu, i on je perfekcionista, a i ja sam, i ne možemo da se dogovorimo. Iz tog razloga, želja mog oca je bila da imam koncert u Skoplju i da on tamo prisustvuje... Zvanično nije još počeo da stvara, ima gomilu nekih pesama koje je napisao, a za koje ja nisam bila zrela da ih otpevam, do sada...", rekla je.

Tea je autor nekih od svojih najemotivnijih ljubavnih balada, te je pitanje o njenom ljubavnom životu, ali i osećanjima, bilo neizostavno.

"Pišem tužne ljubavne tekstove, što bi se reklo da sam ja emotivno neispunjena. To jest, u pogledu partnerske ljubavi. Imam ljubav sa svih strana, privatno, ali partnersku ljubav nemam i neka potraje, jer ću onda pisati pesme kao što je na primer 'Budalo'", rekla je ona.