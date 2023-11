U jučerašnjem nastavku suđenja Miki Aleksiću, profesor glume, postavljao je pitanja oštećenoj Mileni Radulović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom jučerašnjeg suđenja Miki Aleksiću, svjedočenje je nastavila oštećena glumica Milena Radulović kojoj je Aleksić postavljao pitanja zbog kojih je glumica i zaplakala u sudnici.

Aleksić je počevši od 2013. godine kada je glumica završila njegovu školu glume "Stvar srca", pa sve do 2020. godine nabrajao situacije u kojima mu se Milena navodno obratila za pomoć ili ga pozvala na neku predstavu ili premijeru filma.

Međutim, glumica je izričito objasnila svako postavljeno pitanje ili dala odgovor da to što Aleksić pita nije tačno.

Aleksić: Da li ste imali primjedbe na mene?

Milena: Molila sam vas da to ne radite, gledali ste me kako venem i uživali u tome. Dokazali ste mi i pokazali sve kad ste me išamarali da možete da manipulišete i da meni niko neće vjerovati nego vama. Manipulisali ste tada, kao što to radite i sada.

Aleksić: Da li ste na dan vaše maturske večeri došli kod mene u studio sa kesama i pokazivali mi šta ste kupili da obučete, probali to preda mnom, a onda me svojim vozilom odvezli kući?

Milena: Nisam.

Aleksić: Da li ste mi iste te 2013. godine donijeli na poklon boks cigareta i konjak?

Milena: Da, sa drugaricom iz grupe sam vam donijela taj poklon jer ste vi rekli da ko god iz grupe ko upiše glumu treba da vam donese konjak, ja sam ga kupila i donijela vam, a za boks cigareta ne znam, možda je donijela koleginica.

Aleksić: Došli ste mi 2014. godine uplakani i rekli da imate problem sa nekom svojom aferom?

Milena: Ja sam taj razgovor vodila sa Biljanom (prim. aut. Biljana Mašić, supruga Mike Aleksića), sa njom sam imala odličan odnos i sve ovo što vi sada iznosite je iz mog odnosa sa Biljanom, a ne sa vama

Vidi opis "DEČKO TI JE TRAŽIO SPISAK LJUDI SA KOJIMA SI BILA", Mika uznemiravao pitanjima: Pomenuo poznatog glumca, Milena plakala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Aleksić: Da li ste 2018. godine došli na kraj mog časa i tražili mi rješenje za problem koji ste imali tada sa glumcem Radovanom Vujovićem tadašnjim momkom i rekli da vam je tražio spisak ljudi sa kojima ste bili iz vašeg, glumačkog, okruženja?

Milena: To je notorna laž, niti sam se povjerila ikome, niti je Radovan to ikada tražio od mene

Milena je u svojim odgovorima objasnila da je sve vrijeme imala odnos isključivo sa Biljanom koja joj je bila profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti i da su karte za njene predstave bile za Biljanu, ali da Aleksić u nekim situacijama nije mogao biti izbjegnut.

Takođe ona je ispričala i da je njen bivši momak, Radovan Vujović, prvi saznao većinu stvari vezane za Aleksića i bio joj velika podrška.

Za vrijeme Aleksićevog ispitivanja, da podsjetimo, advokati odbrane, kao i publika koja je došla sa njim podsmijevali su se odgovorima glumice, dok je optuženi sve vrijeme povišenim tonom postavljao pitanja.