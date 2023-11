Milena Radulović je u tri navrata davala iskaz pred Višim sudom u Beogradu.

U Višem sudu u Beogradu glumica Milena Radulović juče je završila svoje svjedočenje u postupku protiv vlasnika škole glume Miroslava Aleksića, optuženog za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole. Radulovićeva, koja ima status oštećenog svjedoka, svjedočila je tokom ukupno tri suđenja, a u četvrtak je sublimirala svoje tegobe navodeći da ju je Aleksić “ponizio, uništio sistematski i psihički tendenciozno”.

Posle njene priče u Srbiji više ništa nije isto. Osvajanjem vlastite slobode uzdrmala je emotivne okove mnogih od nas. Nazvala je stvari pravim imenom i to javno.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom" - ispričala je prije dvije godine glumica Milena Radulović.

I od tog 16.januara kada je podnijela tužbu protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića za silovanje traje njena bitka za pravdu, mir i spokoj. Juče je u Palati pravde završeno njeno svjedočenje. Trajalo je tri ročišta, više od 10 sati je provela stojeći u sudu. Odgovarala je na pitanja sudije, odbrane i njenog advokata, ali i Miroslava Aleksića, koji ju je prvi put juče ispitivao.

"Ja bih voljela, da sada, nakon tri godine od prijave, ovo prestane, jer je ovo teška priča za mene. Kada sam, pomislila da neću dalje, vidim da nema kraja. Sada nakon suđenja, i svih njegovoh pitanja koje mi je postavio juče, a on ima pravo na to. Još četiri djevojke su svjedočile prije mene, njih ništa nije pitao, ali kada sam ja došla na red to svoje pravo je iskoristio. Ja se nadam da ću sada imati pravo da budem djevojka i glumica, sada u cijelom ovom paklu" - rekla je Milena na početku.

"Mnogo je bilo sve ovo mučno, nevjerovatno je koliko su ročišta bila različita, ali prije prvog ročišta mi nije bilo dobro, čak su mi i neki pečati izašli. Prvo to ročište sam dobro podnijela, znala sam da će boljeti, ali sam imala osjećaj da u sadašnjem trenutku imam snage za to. Drugi put sam znala gdje idem, ali dan prije nisam mogla ništa, tresla sam se i nisam mogla da jedem. I sada treći put, sam zaključila da koliko god imam iskustva u ročištu, ništa se nije promijenilo. Pozvao me je advokat i rekao "ajde Milena, ti si sada veteran, šta je to za tebe", ali nije tako - rekla je glumica i dodala:

"Važne su okolnosti i način na koji se priča o svemu tome, postoje snovi, ovo nije samo suđenj...ovo je, trenutak koji treba da zna svaka žena, koja bi trebalo da prijavi naselje. Naši zakoni su takvi da nema suđenja ispod tri godine i to nisu godine, to su snovi, život...Nije meni suđenje samo kada ja dolazim, nego i kada dolaze druge djevojke koje su mlađe i koje su sve jako teško podnijele, a ja nisam mogla da uđem unutra zakonski. Njene suze su moje suze, i njen stres i osjećaj nepravde ili pravdem sve je to naše - rekla je Milena.

Na pitanje da li se plaši, imala je jasan odgovor!

"Juče mi se obratio tonom koji pamtim još mala, tog tona smo se plašili i kako mi je postavljao pitanja, sve mi se vratilo. On je mene juče ispitivao tim tonom, osjetila sam se kao da sam na času, ali više nemam strah. Nije me uzdrmao ni povrijedio! On tvrdi da nikoga nije zvao, da je sve bio naš izbor da idemo u tu školu i on kaže kako to nije škola i to mi je najzanimljivije kada on kaže da nije imao školu glume i da nije bio predavač i pedagog, a onda u narednoj replici kaže koje glumce je izveo na pravi put. Pitao me je da li me je on zvao da budem dio škole, i ja sam rekla da sam sama htjela. Uprkos tome što je vikao na nas, i taj strah je bio zanemaren iz ljubavi. Ali, on je juče pokušao ponovo da svali na mene svu krivicu, ali ja podsjećam da je ono "sama si htjela", to je tačno, mi smo tada imali po 7,8 ili 9 godina, bili smo nesvjesni njegovih namjera. Složili smo se, on je vikao i rekao da njegova žena nije neki faktor, već najbolji profesor na fakultet, a ja sam se složila. Rekla sam i kako je ona njegov saučesnik.

Aleksićeva žena saučesnik! Kako?

"To da li je ona znala ili ne, nije mi bilo bitno. Ona je bila moja profesorka, nakon silovanja i ja sam nju obožavala. Više ne mogu da je obožavam, ali je saučesnik jer da li je znala ili nije, ona danas kao vrhunski inteligentna žena, i najbolja profesorka, ona ima pristup optužnici i ona zna da su tih 16 prijava sve žene, ženska bića koje je ona odgajila, nismo mi skočile na njenog muža. Ona je stala i rekla kako smo lagale, a zna da nismo. Ona je nas odgajila, kako može da ne zna? Ona je mene voljela, ali sam i ja nju, ali kako god, svjesna svega. Ona je prošla kroz isto, jer je bila njegova učenica i svjesna je toga.

Nakon potresnih detalja, nije ni slutila da će ostati bez emocija prema bivšem nastavniku. Kako kaže, prema njemu više ne osjeća ni mržnju. "Možda će čudno zvučati, ali ja prema njemu nemam baš nikakvu emociju. Ja se samo borim da moj život krene dalje, ovo kako ste vi gledali i razgovarali tri godine, meni to traje 11, 12 giodina i zaista je potuno nevažna osuda ili kazna i kako će on da završi, ja samo želim da ja završim i da imam dane gdje on više nije tema" - priča Milena.

Osjećaj krivice ili stida?

"Imala sam stid i sramotu, i neku vrstu krivice jer sam jako dugo bilo ubijeđena da se to samo meni desilo, znala sam da se desilo nepravdeno i da je bolesno, ali nisam znala da nisam kriva. U toj svijesti u tim godinama, ne možeš sam sebi da kažeš sve jasno razjašnjeno. Užasno mnogo vremena je bilo potrebno da postanem svjesna svega. Prijavite nasilnika jer je prijavljivanje izuzetno važno. Nosi sa sobom nemir, snove i nešto što će vas proganjati, a i ljudi će vas čudno gledaju ali ti pristaješ na sve to, ali svoju sudbinu, bol i traumu i svijet, ti njega daješ u ruke nekim drugim ljudima, advokatima i sistemu i to je jako čudno i teško. Kada si žrtva, misliš da nema izlaza kao ni načina, ja prije nisam znala i vidjela opciju da mogu i to je borba za život, gledaš kako da preživiš dan, a da se ne ubiješ. Kada uđete u sve ovo, znajte da ne može da bude brže, ne možete da utičete da se završi, možete samo da sjedite i slušate. Ja kada stoijim u sudnici, njegov advokat koristi njegovo pravo da optuženi ima pravo da se optuženi brani na način na koji on misli, a li način na koji su oni koristili to pravo, advokat se smijao, paradirao i provocirao, a t je uvreda za sve žene i pravosudni sistem. Oni pričaju o nekim gnusnim radnjama, o kojima je mene sramota da pričam. Taj advokat je iz ročišta u ročište nas ponižavao, ali u ovoj situaciji ja nisam ponižena, jer sam tu da rješavamo neriješena pitanja. Njihov cilj je da se ja osjetim poniženom, ali nisam!

Majka i otac ne ulaze u sudnicu, ali je uvijek isprate do vara.

"Mama i tata me isprate, mislim da bi bilo baš loše da budu unutra, oni su moja najveća podrška i oni moje sve. Sa mnom su moji prijatelji i moje kolege, oni svi proživljavaju sve to uz mene. Nebrojano poziva i mejlova sam primila, dobijala sam ispovijest i nekih muškaraca koji su to doživjeli, a zamislite kako je njima teško da nastave dalje! Ja mogu samo da kažem, mislim da je važno prijaviti nasilje, ali biti svjestan da je sve jako teško, ali je bitno da si dobro sam sa sobom. Bitno je da sanirate ranu, poenta je da što menje, djevojčica i onih koji će proći kao ja" - ističe glumica i podvlači da zna kako je prijava teška odluka.

"Bila sam na klasi kod njegove žene, nisam mogla da biram, ili sam mogla da pauziram godinu, a meni je ta godina bila cio život. Prvo sam rekla majci i ona je pala, a onda sam bila svjesna da ću moratio da kažem tati, mislila sam da će ga ubiti, ali je bilo najteže izgovoriti ocu. Spremala sam se sa svojom terapeutkinjom, rekla mi je da budem mirna i staložena i od mene je zavisilo kako će on reagovati. Tata ima gliser, otišli smo na rijeku i ja sam mislil da bi teže doplivao nazad ako mu kažem nasred rijeke. Pitali su me što im nisam rekla, a njima je najviše žao što sam ja sve to prošla sama, a kada se sve dešavalo ja sam ćutala, pokušavala sam da bežim od i nastavim da živim život normalne djevojke. Moji roditelji mene najviše vole, ali je bilo najteže njima reći, oni su primjećivali mama me je pitala gdje sam i i gdje je nestalo moje samopouzdanje. Znala sam da mi život neće biti isti, kao ni njima, i to je neki zaokret ponovo u mom životu - rekla je Milena i dodala da se nada da je ovoj priči gotovo i da se vraća svom poslu koji obožava.

Milena Radulović je u tri navrata davala iskaz pred Višim sudom u Beogradu. Ona je, podsjetimo, prva javno istupila navodeći da ju je Aleksić silovao, a i prva je o tome dala iskaz u policiji. Nakon toga joj se više bivših polaznica Aleksićeve škole pridružilo.

Miroslav Aleksić se po četiri tačke optužnice tereti za krivično delo silovanje. Paralelno, optužuje se da je pet puta počinio krivično djelo polno uznemiravanja. U postupku sedam djevojaka ima status oštećenih lica.