JELENA KARLEUŠA PONOVO NAPADA: Objavila snimak srpskog repera, mreže se usijale zbog PSOVKI - njemu je poručila da SJAŠE

Pevačica Jelena Karleuša je na svom storiju objavila insert iz jedne emisije na kojoj se čuje šta Nući kaže o njoj, da bi potom nadrljali i ostali!

Jelena Karleuša ponovo je zaratila sa treperom Igorom Panićem Nućijem, nakon što mu je brutalno odgovorila na prozivke koje joj je uputio u jednom intervju. Sada je na Instagram storiju objavila insert njegovog intervjua, a potom mu uputila savet da prestane da je spominje.

"Zato te nema nigde ni u top 5 da te neko sluša, prijatelju. 'Ajde ti lepo sjaši s' mene, ne vadiš me iz usta mesecima. Nikada ti ime nisam spomenula. Shvati ovaj odgovor kao moju humanitarnu pomoć tebi i tvojoj nepostojećoj karijeri. P.S. Ovaj čovek ima nadimak Nući, da objasnim ljudima koji ne znaju ko je", napisala je pevačica na storiju, da bi potom nastavila s psovkama:

"Raznim Crnim Ku**ima i Palcima, Kurtama Murtama, Nućijima, reperima, treperima, početnicima raznih fela, dajem prijateljski savet! Ako vam je potrebna reklama, pametnije je da me lepo pohvalite, logično i opravdano. Zauzvrat ćete dobiti i moju lepu reč, podršku i reklamu zlata vrednu. Nikakvo odgovaranje meni, nikakvo ku**enje, ništa, to ne volim. Vaša jedina šansa da malo potrajete u šou bizu je da budete dobri! Inače, od muzičke karijere mrka kapa! Znaci oš! Opaljivanje šlihta! To želim, to volim, to je logično i to tako treba u našoj bajci o kraljici i patuljcima! Inače jedete otrovnu jabuku i nije vam dobro. Čemu to? Jednostavno je... lavicama samo niz dlaku... Obrnutno ne valja.".