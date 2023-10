OVA DJEVOJKA MI JE BILA SIMPATIČNA: Zaratile Karleuša i Edita Aradinović - prvo fino, posle "MAZANJE GO*NIMA"

Edita u jednom intervjuu otkrila da joj se ne dopadaju novi albumi Jelene Karleuše, ona se oglasila na Instagramu. Ubrzo isplivala i privatna prepiska!

Izvor: Instagram/editaaradinovic/karleusastar

Jelena Karleuša nedavno je održala promociju albuma "Alfa" i "Omega" na kojoj su bile i pojedine kolege, među njima i Edita Aradinović. Nedugo nakon toga je u izjavi medijima otkrila i imena koleginica čiji su albumi ove godine na nju ostavili najveći utisak, a na spisku nije bilo imena Jelene Karleuše.

Kada su je novinari upitali za "Alfu" i "Omegu" rekla je da nisu po njenom ukusu, tačnije "not my cup of tea".

Sada je Jelena Karleuša reagovala na Instagramu zbog ove njene izjave i napisala da se razočarala, ali i da je umorna za svađu.

"Iskreno, budem nekada čak i tužna što su ljudi ovakvi... Ova djevojka mi je bila simpatična, ali ona je jedna od bezbroj ovakvih sa javne scene koji se ponašaju ovako. Neko bi rekao da nije bitno šta npr. Edita ili bilo ko od njih kaže, već kako ću ja odgovoriti, jer mediji jedva čekaju da stave moje ime i odgovor zbog klikova... ali taj manir, taj trend omalovažavanja Jelene Karleuše samo zbog marketinga i naslova, uzeo je maha kao nikada do sad. Razumijem ja da se najjači napadaju, ali... ja sam ipak samo žena koja je umorna od borbe, od odbrane, od vraćanja udaraca... Umorna sam".

Ubrzo nakon ove Instagram objave, u javnost je isplivala i privatna prepiska, tačnije poruka koju je Edita poslala Jeleni, u kojoj stoji:

"Da li želiš da me mažeš go***** i ako to tebe ispunjava - super, mene ne. Važi, neću te spominjati više svakako", napisala je Edita u prvoj poruci,a potom poslala još jednu:

"Budi sigurna da se neću nastavljati, ja znam da si se godinama pravila da ne postojim, jer ti je tako odgovaralo. I nemam problem s tim, dokle god nisi počela da se ponašaš bahato, ali ni to nije imalo veze s tim što tvoj album nije moja šoljica čaja. Pošto kažeš da si umorna da se drugi kače na tebe, evo, ja ti sad kažem da se neću nastavljati i da si pogrešno skapirala i da si se ti ipak ogriješila o meni. Ali, na kraju koga boli k**** ko se o koga ogriješio, ova estrada je samo još jedan mulj u kojem treba plivati. Srećno i tebi!".

Izvor: Instagram.com/karleusastar/

Karleuša joj je odgovorila: "Nemoj da se ljutiš, ali ti za mene ni sad ne postojiš. Jedina moja veza sa tobom je bila kad sam ti ponudila pomoć za sestru. Tvoje nastavljanje je nebitno medijima, jer ja neću reagovati, a to je dovoljno. Jasno ti je valjda. Sve najbolje".