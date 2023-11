OLJA CRNOGORAC NA METI PREVARANATA! Nasamarila je turistička agencija, ona SVE objavila - "Živi u stanu Ksenije Pajčin!"

Olja Crnogorac doživela veliku neprijatnost, pa rešila da celu javnost upozori na prevarante!

Izvor: Instagram/montenegrina_o

Nekadašnja manekenka i bivša voditeljka Olja Crnogorac, koja s pratiocima redovno deli mnoge detalje iz svog života, detaljno je opisala svoje loše iskustvo. Ona je uz video na Tik Toku stavila opis:

"Koliko ste puta bila nasamareni od stane naših turističkih agencija? Koliko puta ste videli sobu ili hotel na telefonua, a uživo je to bila rupa? A da li vam se ikada desilo da uplatite pare za hotel, a pare nikad za hotel nisu stigle i vi ste ne ulici. A od sad 'use i u svoje kljuse".

Olja je započela video rečima da svake godine odlazi u Tursku, u grad Bursu, koji se nalazi nadomak Istanbula, koji ne preferira zbog gužve. "Tu odlazim da uzimam materijale za moju kolekciju. Dakle, odem u Istanbul i odatle funkcionišem. Drug mi je rekao da ima žena koja radi u agenciji, koja za neke povoljne pare može da mi sredi super hotel plus-avio kartu. Nisam se dvoumila i odmah sam je pozvala. Bila je jako slatkorečiva, fina i uslužna, i nije joj smetalo da je pola sata davim sa pozicijom hotela, jer ne volim gradsku vrevu", objasnila je ona kako je sve počelo.

Izvor: instagram/montenegrina_o/printscreen

"Pronašla mi je hotel - noćenje sa doručkom, tri dana za nas dve plus povratne avio karte za hiljadu evra. Sve mi je slala na Viber, a ja nisam ni obraćala pažnju zašto je avio kartu navodno dva puta menjala. Kada sam došla na aerodrom dugo nisu mogli da me pronađu u sistemu, tako da pretpostavljam da je čekala u pet do dvanaest da plati karte", a onda sledi šok!

"Drugi ogroman šok je usledio kada smo došle u hotel, nit' smo imale rezervaciju, nit' uplaćenih tri noćenja za koje sam joj prethodno dala pare. Kada sam je zvala da pitam šta se dešava, rekla mi je da je neka blokada u plaćanju i da njena zaposlena stiže da to plati direktno u hotel. Prošlo je sat, dva, tri, i ja sam onda shvatila sam da sam namagarčena. Dotična gospođa, ako se zove tako, je uplatila samo avio kartu u jednom smeru, hotel nije i uzela je sav novac sebi, uz tužnu priču kako ona povraća i ne spava što sam ja tu noć i naredne dve platila sve sama."

Olja nastavlja priču: "Kada sam joj rekla da će moj brat doći po novac koji sam dala za hotel, u kome nisam imala plaćeno, već sam ga naravno opet platila, rekla je kako je u minusu i kako joj je banka blokirala račun. Krenula sam da dramim, i saznala u međuvremenu da je radila u jendnoj agenciji pa je izbačena, jer je poznatog pevača sa sve porodicom poslala na Sejšele petnaest dana i pokupila pare od hotela, krenula je menja priču. Kao 'nema sada', 'došlo je do nesporazuma', tražiće od kuma, daće mi čim sletim...potom je ona ptičica odavno poznata policiji, koja sada ordinira u jednoj agenciji. Kada je moj brat otišao da traži novac, navodno oni je ne znaju, ona je spoljni saradnik. Potom sam saznala, ja kao privatni detektiv, da živi u stanu pokojne Ksenije Pajčin, i da čak i pare neke koje je nosila u banku da uplati su joj navodno ukrali u autobusu."

"Prijavila sam je u policiji, pridružila se gonjenju sa dvadeset pet ljudi i njoj će konačno pravosuđe stati na put. Ako ne oni, onda neki ludak kome je uzela poslednje pare koje je čuvao da vodi decu na more. Sud je spor, ali nas sa dijagnozom je zaista dosta", zaključila je.