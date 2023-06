BOGATI BIZNISMEN OSTAVIO OLJU CRNOGORAC! Pukla ljubav, prijateljica tvrdi - Bijesna je i povrijeđena, SVE joj je pružao

Olja Crnogorac se nikada nije glašavala na ovu temu, a sada je isplivala vijest da je došao kraj višegodišnje ljubavi s imućnim biznismenom.

Izvor: Instagram/montenegrina_o

Olja Crnogorac navodno više nije u vezi s imućnim biznismenom, čije ime javnosti nikada nije otkrila. Voditeljka se na ovu temu nikada nije oglašavala - niti priznala niti demanotvala, a ljubavi je došao kraj, jer ju je biznismen koji je u braku ostavio, piše Kurir.

"Olja je van sebe. Taj čovjek joj je sve pružio. Luks putovanja na kojima je uživala i hvalila se po društvenim mrezama, garderobu, tašnice, ma sve. Ali, eto, sve ima rok trajanja. Više ne želi da bude s njom i to joj je saopštio. Bijesna je, ljuta i povrijeđena, jer je ostala bez zlatne koke. Jeste mi prijateljica, ali mnogo je poletjela. Mislila je da će ostaviti suprugu zbog nje, ali od toga nema ništa. Stavlja ona na Instagram fotografije kako je srećna i zadovoljna, a zapravo ključa od bijesa", kaže drugarica atraktivne Olje Crnogorac.

"On je veoma uspješan. Zbog posla putuje svuda po svijetu. Ona je uglavnom išla s njim i pravila mu scene, ako je ne povede. Luda je za njim, a najviše za tim što je jak i uticajan. Prijalo joj je to što su je pored njega uvažavali. Miješala se u neke stvari koje on ne podržava i odmah se sklonio od nje", tvrdi sagovornik.

Pogledajte i jedan od snimaka voditeljke: