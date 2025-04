Karlik Džouns je istakao da želi da ostane u Partizanu do kraja ugovora koji traje i sledeće sezone.

Partizan je porazom od Žalgirisa na gostovanju ostao bez ikakvih šansi za odlazak u Top 10 Evrolige kolo i po pred kraj takmičenja, a posle utakmice je trener Željko Obradović istakao da je njegova ekipa ovaj meč izgubila na mentalnom planu. Sa tim se složio i Karlik Džouns, ali je onda obradovao navijače crno-bijelih.

"Saglasan sam. Mnogi od tih poraza bili su samo mentalni padovi. To su bile greške koje obično ne pravimo. Mislim da sam to i ranije rekao – dešavalo se da se borimo za utakmicu 38 minuta, a poslednja u dva minuta izgubimo koncentraciju. To se dešavalo često, desilo se i protiv Žalgirisa. Očekivao sam veliku borbu na njihovom terenu, ali u finišu smo napravili neke velike greške", rekao je američki plejmejker , a onda je govorio o svojoj budućnosti.

Po mnogima je upravo on bio najbolji košarkaš Partizana ove sezone, a kada je dolazio potpisao je dvogodišnji ugovor. Na pitanje da navijači očekuju da ga vide u istom dresu i naredne sezone rekao je: "Da, da, to očekujem i ja". To su svakako dobre vijesti i nakon kompletne rekonstrukcije ove sezone djeluje da će naredne biti urađena samo doselekcija tima.

