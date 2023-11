NAŠA GLUMICA RASKINULA S MUZIČAREM, PA SAZNALA DA JE TRUDNA! Nakon rastanka bivši napravio dete poznatoj pevačici!

Danijela Vranješ nakon što je raskinula vezu s tadašnjim partnerom, saznala je da je u drugom stanju.

Izvor: Instagram/vranjesd

Danijela Vranješ kako je sama priznala nakon rastanka od tadašnjeg partnera, muzičara Igora Maleševića, saznala je da je trudna. Kada se porodila u januaru 2017. godine i na svet donela ćerku Emu dala je još jednu šansu ljubavi kako bi naslednici pružila kompletan porodični dom.

Glumica koja je ćerku donela na svet u 42. godini, ipak nije uspela te je 2020. odlučila da se definitivno rastanu. Danijela je priznala da su shvatili da nisu jedno za drugo, te je ostala sama i samohrana majka o čemu je govorila u podkastu "Snaga uma".

"Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu", rekla je ona.

Izvor: Instagram/vranjesd

Iako nije u ljubavi sa ocem svog deteta, Danijela Vranješ je zauzela jasan stav da o njemu ne govori loše pred ćerkom. Igoru je srodnu dušu nakon njihovog rastanka pronašao pored pevačice Dunje Vujadinović koja mu je nedavno rodila sina. Bivši partner i pevačica venčali su se u februaru ove godine u krugu porodice i najbližih prijatelja. Dunja Vujadinović je učestvovala u "Prvom glasu Srbije". Poslednjih nekoliko godina nastupa sa Sašom Matićem.