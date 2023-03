GLUMICA SE TRUDNA RASTALA OD MUZIČARA! Bivši zatim napravio dijete poznatoj pjevačici - Ponovo postaje OTAC!

Glumica Danijela Vranješ ostala je bez partnera kad je saznala da je u drugom stanju, a muzičar sada ponovo postaje otac.

Izvor: Instagram/vranjesd

Danijela Vranješ nakon dvije godine braka razvela se od supruga, muzičara Igora Maleševića. Ona je u januaru 2017. godine rodila njihovu ćerku Emu, a po njenom priznanju sa ocem djevojčice rastala se još kad je saznala da je u drugom stanju.

Glumica koja je ćerku donijela na svijet u 42. godini, je tada još jednom pokušala da obnovi zajednicu kako bi ćerki pružila porodični dom, ali ipak je 2020. godine usledio razvod. Odlučili su da svako krene svojim putem, ostali su u dobrim odnosima i zajedno se brinu o kćerkici Emi.

"Shvatila sam da želim dijete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dijete. Posle izvjesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svijetu", ispričala je tada u emisiji " Podcast snaga uma" i dodala:

Izvor: Instagram/vranjesd

"Ne dozvoljavam da se u mom prisustvu loše priča o Eminom ocu. Želim da ljudi vide ono što je najbolje i što treba da bude uzor. Nemamo mi ništa od kopanja po prošlosti, niti dijete ima nešto od toga. Podržavam, naravno, viđanje sa ocem i uvijek sam se borila da to bude zdravo, u okvirima onoga što je dobro za dijete. Imamo mi probleme i različite poglede na hiljadu stvari, ali nikada ne bih branila djetetu da viđa oca. Znam koliko je meni moj tata značio. Rano sam ga izgubila, imala sam dvadeset godina kada je preminuo", ispričala je Danijela o Igoru koji je srodnu dušu nakon njihovog rastanka pronašao pored pjevačice Dunje Vujadinović, sa kojom sada očekuje prinovu.

Bivši partner i pjevačica vjenčali su se u februaru ove godine u krugu porodice i najbližih prijatelja. Inače, Dunja Vujadinović je učestvovala u "Prvom glasu Srbije". Poslednjih nekoliko godina nastupa sa Sašom Matićem.