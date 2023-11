"DA ČUJEM, KAKO TO IZGLEDA?!" Merlin publiku IZAZVAO PITANJEM, nakon što je posle 8 godina prvi put nastupao u Beogradu!

U jednom trenutku napravio je pravu pometnju pitanjem za svoju publiku.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Dino Merlin održao je sinoć prvi od četiri koncerta u Beogradu, i već je uspjeo da razneži publiku svojim emotivnim govorom. Posebno je pogodio fanove kada je zapjevao novu pjesmu "Skoro će zima" koju je izveo sa Markom Luisom.

Potom je nastavio da niže stare hitove, ali u jednom trenutku napravio je pravu pometnju pitanjem za svoju publiku.

"Da čujem kako to izgleda... Zaboravio sam... Dino Merlin posle osam godina u Beogradu ponovo. Kako to izgleda?" pitao je on Beograđane koji su vrisnuli.

"Ja ništa ne čujem", rekao je on i dobio još veće ovacije i aplauz.

"Pa ljudi moji, može to glasnije", rekao je kroz smijeh. Atmosfera u Areni bila je naelektrisana dobrom energijom, publika je igrala i u glas pjevala hitove, dok su se organizatori potrudili i da scena bude spektakularna, kada su u jednom trenutku sa plafona pali stotine šarenih balona i konfete.