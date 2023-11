"ŽENE, BIRAJTE RUŽNE MUŠKARCE, ALI VRIJEDNE" - Jelena Karleuša: Uvijek sam imala bogate, LUZERI će reći sponzoruša!

Jelena Karleuša analizirala je muškarce i otkrila kakav je po njoj idealan tip koji će da usreći svaku ženu.

Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša neko je ko "nema dlake na jeziku", te uvek bez uvijanja kaže sve što misli. Gostujući u jednoj emisiji ona je otkrila zašto voli mlađe muškarce, ali i otkrila istinu o razvodu od Duška Tošića s kojim ima dvije prelijepe ćerkice.

Takođe, JK je posavjetovala i žene kakve muškarce da traže, te obrazložila zato je po njoj najbolji izbor, kako kaže "ružan muškarac". Jelena je između ostalog, govorila i o svojoj majci, Divni Karleuši, za koju tvrdi da je grešila jer je uvek bila veći muškarac od muškarca, pa se tom prilikom dotakla i teme o muško-ženskim odnosima:

"Za razliku od nje koja je uvijek bila ta koja se busala u grudi, da će ona da bude taj provajder, ja smatram da je ona bila budala što je bila veći muškarac od muškarca. Sa druge strane, smatram da pružanje ženi i kroz materijalno treba da bude pokazatelj ljubavi muškarca prema jednoj ženi. Zato što, ako ja mogu da se borim, radim, zarađujem i da pružim muškarcu, a on isto to meni ne može da pruži, onda nisam ja sponzoruša nego je on luzer, i on je slabić. I ako ja od njega tražim da mi nešto pruži, to ne znači da sam ja neko ko gleda materijalno nego sam ja neko ko gleda da nađe muškarca koji će toj porodici sutra donijeti i hleb i platiti račune, i odvesti na more i tom djetetu školu, garderobu i tako dalje… I ako ja tražim to od muškarca, a muškarac ne može da pruži jednoj ženi, nisam ja pogrešna, nego je on nesposoban. Uvijek će oni muškarci koji su nesposobni, žene koje traže ove stvari od muškaraca, samo oni nesposobni će reći da je, kakav odvratan izraz - sponzoruša. To su osmislili luzeri, muškarci koji su nesposobni da stvore. Muškarci koji mogu da se bore, da stvore, da naprave, nikada neće reći za jednu ženu da je materijalista", rekla je Jelena i dodala - "Ja sam uvijek birala muškarce koji imaju puno novca!".

"Savetujem žene da biraju one s manjim emocionalnim momentom, ne mora da bude lijep, ali mora da bude vrijedan. Žena treba da se zaljubi u muškarca koji je vrijedan, radan", poručuila je JK.

"Može jedan muškarac da bude fantastičan u krevetu i da ima predivne mišiće i da bude prelijep, i da si ti mnogo zaljubljena u njega, ali on je sam po sebi tu dovoljan sebi, i on misli da je to što je on sad objasnio neke stvari u krevetu da je to sasvim dovoljno, i ne trudi se više. Svaki može da ti objasni u krevetu, ali ne može svaki da bude mušakarac koji će da obezbijedi tebe i tvoju porodicu", rekla je Jelena u emisiji "Male stvari" i dodala:

"Žene, zaljubljujte se u ružne, a vrijedne muškarce! Oni će vas voleti i isto će voditi ljubav sa vama, sa istim žarom. Ovi lijepi sa mišićima, oni će uvijek misliti da je to sasvim dovoljno, uvijek će misliti da su ljepši od vas, i uvijek će misliti da niste dovoljne i gledaće sa strane. Ružni muškarci su prava opcija za vas".