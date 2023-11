"OKEJ JE DA ME DUŠKO VARA" Karleuša šokirala Srbiju novom IZJAVOM, a onda priznala: I JA SAM...

Jelena Karleuša o prevari u braku nikada javno nije željela da govori.

Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

U emisiji Snežane Dakić "Male stvari" prvi put otvoreno je progovorila o prevari u braku. Na iznenađenje mnogih, složila se sa konstatacijom da su zarad skladnog odnosa sva sredstava dozvoljena.

- Onog momenta kada ti više ne želiš i ne osjećaš isto prema svom partneru zar nije negdje normalnije tražiti neki momenat zadovoljenja koji će možda spasiti taj brak. Tražiti drugog pored partnera koji će spasiti brak. Brak može da opstane čak i kada ljudi svjesno traže neku vrstu razonode, na neki način ih ispuniti i dozvoliti im da sa svojim partnerom uživaju.

Na ovakavu, pomalo dvosmislenu, pjevačicinu izjavu usledilo je pitanje Dakićeve da li bi ona bila spremna da suprugu oprosti prevaru.

Odgovoru koji joj je Jelena uputila niko se, međutim, nije nadao:

- Sve dok ja ne saznam i ne vidim svojim očima, to je sasvim ok. Problem je kada se sazna, kada neko padne jeftino onda je to veliki problem - istakala je diva, na šta ju je Snežana podsjetila na slično iskustvo koje je prije par godina imala.

- Pa nisam ja imala takvog iskustva, ja sam imala jednu online grešku, koja mi se sigurno više neće ponoviti, ali to nije prevara. Treba samo birati one muškarce koje nisu sa vama da bi mogli sjutra da se pohvale. I jao da ti kažem da ima takvih muškaraca, koji kriju jer imaju svoje razloge - kazala je Karleuša i ovom poslednjom tvrdnjom dodatno sve zaprepastila.

Svi se pitaju šta je zapravo Jelena željela u završnici da kaže, a vjeruje se da je tek sad mnogima postalo nejasno kako stoje stvari u njenom i Duškovom braku.