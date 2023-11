ŽUSTRA SVAĐA U DOMU DARKA LAZIĆA! Pjevač urlao, supruga UZVRATILA - orio se cio Brestač: "Bilo mi je neprijatno..."

Mještanin Brestača ispričao je za medije da je u domu Darka Lazića navodno izbila žestoka svađa.

Izvor: TV Pink / screenshot

Darko Lazić nedavno je odlučio da zarađeni novac uloži u nekretnine, te kupio kuću na Zlatiboru tik do one koju posjeduje dečko njegove majke.

Upravo taj potez dokazao je da se pjevač veoma dobro slaže sa izabranikom svoje majke, ali izvori za medije sada bruje o svađi koja je navodno izbila u njihovom domu u Brestaču. Žestoka svađa prije neki dan u kući Darka Lazića uznemirlila je komšije. Pjevač je imao žustru raspravu sa ukućanima među kojima je bila njegova žena Katarina, majka Branka i baka Milka. Kako kaže izvor, pjevač je bio bijesan, ljut i govorio kako je od smrti njegovog oca Milana cio teret na njemu.

"Prije nekoliko dana sam htio da svratim do Darka. Prišao sam kući, ali unutra se čula cika, vika i dreka. Darko je govorio da je sve na njegovim leđima otkad nema oca. Nisam želio da smetam, pa sam se okrenio i otišao. Ipak, porodica je to. Svi mi imamo neke muke i teške trenutke. Darko je mnogo dobar dečko, on pomaže majci, baki, ma svima u selu pomaže. Nisam htio da im stajem na muku. To su ipak opipive stvari. Bilo mi je neprijatno da ulazim kada sam čuo takvu scenu", priča mještanin. Prema njegovim riječima bilo je riječi i o partneru njegove majke Draganu Paunoviću.

"Spomenuli su i tog čovjeka, ali nisam lijepo sve čuo. Mislim da Darko nema ništa protiv što je njegova majka srećna u vezi sa tim čovjekom. On je bio na svadbi i lijepo se slaže sa Drakom i porodicom. Mislim da je nešto drugo po srijedi, ali ne želim da se petljam. Dovoljno sam vam rekao. Mada u svakoj porodici kod nas u selu možete da čujete viku, ništa to nije neobično, možda to što je Lazić poznat, pa je interesantnije, ali u principu to se često dešava. I Katarina se drala, bogami ima jak glas i žestoka je kad je napeto", kaže on.

Inače, i sam Lazić je u izjavama govorio kako u njegovom domu umije da bude žestoko kada se raspravljaju oko bitnim stvarima, ali da se strasti brzo smire i sve bude u najboljem redu.

