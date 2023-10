DA NJE NEMA, KO ZNA ŠTA BI SA MNOM BILO! Darko Lazić iskreno o troškovima za svadbu i album, pa NAJAVIO KONCERT!

Nakon nastupa u Bernu, Darko Lazić je stigao u Beograd sa svojom suprugom Katarinom, koja ga u stopu prati.

Sezona koncerata je u punom jeku, a pjevači širom regiona pune arene i utrkuju se brojem rasprodatih ulaznica. Na tu temu govorio je i folker Darko Lazić, pa otkrio da li mu je u planu veliki koncert.

"Svakako da jeste, ali mislim da će to biti sledeće godine. Ove godine smo okasnili dosta i smatram da treba još jedan ozbiljan album da se izbaci, pa onda", rekao je Darko, a njegova bivša supruga Ana Sević nedavno je izjavila da Darko zaslužuje Arenu.

"Ana je to uvijek govorila, ali sam ja bio neozbiljan, ali i to ćemo da promijenimo. Ja cio život obećavam da ću da se uozbiljim, a nikad da se uozbiljim, čovječe. Biće, ako ne Arena nešto hoće. Nisam se potpuno uozbiljio, jako je teško posle svih ovih godina neozbiljnosti, ali trudim se, što kaže moja Kaća biće sve dobro. Da nema nje, ko zna šta bi bilo", kaže nasmijano pjevač.

Na pitanje da li je veći trošak album ili svadba, on je odgovorio: "Nije to bankrot, imam ozbiljnu firmu iza leđa sa kojom sarađujem, to su ozbiljni ljudi, moraš da uložiš da bi zaradio. I svadba je veliki trošak, ali hvala Bogu radimo, samo da je zdravlja".

