DOŽIVJELA GRUPNO SILOVANJE U 16. GODINI, ŽENE PIŠU "JE L' TI BILO LIJEPO": Ćerka poznatog muzičara dobija JEZIVE poruke!

Ćerka Mikija Jovičića Olga, nedavno je gostovala u jednoj emisiji gdje je ispričala stravične detalje iz svog života. Nakon emisije nastao haos.

Izvor: Instagram/screenshot/olgajovicic

Olga Jovičić je ćerka legendarnog kompozitora Mikija Jovičića, tvorca brojnih hitova narodne muzike koji je sarađivao sa Miroslavom Ilićem, Lepom Lukić, Marinkom Rokvićem i Šabanom Šaulićem, a prije izvjesnog vremena je ispričala priču iz života koja tjera jezu u kosti.

Olga je otkrila da je doživjela da je snaja bije do krvi, a brat gleda i govori "pusti je, nije vredna toga".

Nakon što je otišla od kuće doživjela je novu traumu. Zaposlila se u jednom lokalu, našla cimerku - gazda lokala ju je silovao, a potom joj je komšinica namjestila grupno silovanje.

Izvor: Instagram/screenshot/olgajovicic

Nakon ove stravične ispovijesti Olga je na Instagramu otkrila da joj je Inboks zatrpan porukama žena koje trpe nasilje.

"Ne živim u zatvoru tuđih mišljenja, bila sam spremna na hejt, jer ako ja dospijem do jedne žene... poručila bih tom 'školovanom narodu da ne budu paradoksalni - sprečavaju žrtve nasilja da se prijave. Moj Inboks je, nažalost, pun takvih žena, pišu sa skrivenih profila, boje se da ih ne odam. Želim, takođe da spomenem žene koje su me zapratile, pišu mi da me vole, da me grle...", rekla je Olga na Instagramu, a potom objavila i poruku kojom otkriva šta joj pojedine žene pišu na Tiktoku.

Izvor: Instagram/screenshot/olgajovicic

"Neke majke zaista imaju bolesne komentare. Kako će sutra ova žena vaspitati svog sina? Niko joj ne traži saosjećanje, ali žena ženi tako? Onda opet iznova i iznova dobijemo odgovor zašto nam se sve ovo dešava", napisala je Olga pored skrinšota poruke koju je dobila na Tiktoku, gdje na videu u kojem govori o silovanju stoji pitanje "je l ti bilo lepo?".

Izvor: Instagram/screenshot/olgajovicic

Olga je u emisiji ovako govorila o strahotama koje je preživjela:

"Nisam moglada pomislim da neko može da me siluje. Bio je normalan, oslovljavao me sa 'sine', pričao da će mi pomoći oko državljanstva. Sledeći dan je trebalo da idem na autobus do Skoplja, on se ponudio da me odveze, a ona ostaje, što me je začudilo. Samo što sam sjela u auto, posle dva minuta mi je stavio ruku i kao: 'Kako si slatka, lijepa'. Ja ga pitam: 'Čika Luka, šta je Vama?', a on: "Nemoj da me čikaš. Pitala sam ga zašto to radi, rekla mu da je star, on skrenuo u šljivike, i dalje nisam vjerovala šta može da se desi".

Izvor: Instagram/screenshot/olgajovicic

Olga dodaje da joj nije vjerovao kada mu je otkrila da je nevina, već je užasno počeo da je vrijeđa.

"Rekla sam mu da nisam dobro, da sam nevina. On mi je tada rekao: 'Ti si srpska k*rva koja je došla da se je*e sa Šiptarima, znam ja takve kao ti'. On me je udario i rekao: 'Hoćeš da te bijem, pa da uživamo ili da mi se ne praviš fina i da uživamo?'. Sve je počelo da mi se miješa. Pitala sam bar da stavi kondom, rekao je:'Naravno da ću sa k*rvama kao što si ti da stavim kondom'. Povukao me je na sebe i bol. Osjetila sam bol jaku, samo sam razmišljala, čuvala sam to, sanjala sam o nekom princu", otkrila je u ispovijesti na Hype televiziji.

Posle toga je poželjela da se ubije, prva pomisao joj je bila da se baci pod kamion, ali se uplašila Boga, vjera je bila njen spas.

Komšinica joj je zapravo bila najveći neprijatelj, a Olga nije mogla ni da nasluti šta je bila u stanju da uradi.

Izvor: Instagram/screenshot/olgajovicic

"Krenula sam po cigarete sledeće jutro, jer mi je ona rekla da je tu. Trebalo je da pričamo, međutim stvorio se Lukin auto, neki čovjek je bio pozadi, koji me je povukao. Ništa nije rekla, samo je nijemo gledala. Tada sam povezala da mi je ona to namjestila. Opet smo stigli u onu kafanu, a ja sam samo željela da me nema. Vidim neki donji veš na krevetu. Čujem nekog čovjeka, za koje mislim da je Bugarin, zbog akcenta i polako počinje sve da mi se ljulja.

Tada je samo molila Boga da joj pomogne i smatra da se tada neko čudo i desilo.

"Samo sam čula neke glasove, mislili su da me je neko nadrogirao, i ja sam mislila, jer nisam mogla da se pomjerim. Kao da sam bila u nekom snu. Znala sam da se nešto dešavalo, ali se ne sjećam skoro ničega. Jer, da se sećam, ja ne bih bila danas živa. Probudila sam se u nekom podrumu sva mokra i izubijana, prljava. Više njih me je silovalo. Ja to ništa nisam osjetila".