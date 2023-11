KSENIJU PAJČIN SU SILOVALA PETORICA, MILOŠEVIĆ DOVEO STRIPTIZETE I KOKOŠKU! Tubić o šok detaljima: Ušli su kao divljaci!

Nebojša Tubić Žabac jednom prilikom otkrio je kakvu traumu je preživjela pokojna Ksenija Pajčin, ali i progovorio o detaljima proslave rođendana jedne pjevačice na kojoj se pojavio Marko Milošević.

Žestoki biznismen s asfalta koji je devedesetih godina harao beogradskim ulicama i bivši dečko pevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić Žabac, otkrio je u jednom intervjuu nepoznate detalje iz života Ksenije Pajčin s kojom je kako je rekao neko vreme bio u vezi.

"Kseniju Pajčin su, kad je imala nekih 18 godina, petorica silovala na Voždovcu. Tada je doživjela veliku traumu. Doveli su je posle kod mene. Bila je istraumirana, nije mogla da smisli muškarce", izjavio je Tubić i dodao: "E onda je posle krenula u onu grupu Dak sa onim Dačom, on je bio dobar dečko. Ali Ksenija nije imala veze sa pjevanjem".

"Ali bila je zgodna, imala je taj dar za igru. Kad se obuče kako je umjela pa krene da igra, svima su ispadale čaše iz ruku. Svi bi odmah zavlačili ruke u gaće i tražili klikere. Mislio sam da će ona biti neki foto model jer je bila veoma lepa, ali ona je eto htela da bude pjevačica", prisjetio se Žabac koji je progovorio i o njihovj ljubavnoj romansi.

"Mi smo kao bili u šemi, a ona kad voli ona voli do kraja. I povedem je ja na nastup u Sremsku Mitrovicu. Tad su bili moderni roleri. Ona obukla rolere i neke vruće pantalone. I povedem još jednu malu koja je svirala klavir. I tu reč po reč Ksenija utripuje da sam ja u šemi sa tom malom. I na prelazu preko pruge ona iskoči iz kola. Bila je ljubomorna i luda", ispričao je Tubić o pokojnoj pjevačici koju je 16. marta 2010. godine ubio dečko Filip Kapisoda, a zatim izvršio samoubistvo.

Krajem devedesetih Leontina se zabavljala sa Nenadom Radujević koji je ispričao da se Marko Milošević ludo zaljubio u pjevačicu, kao i da je on nekako uspjeo da se sačuva u to vreme, dok Tubić tvrdi da je ona bila sa sinom Slobodana Miloševića.

"Marko Milošević se u jednom trenutku zabavljao sa Leontinom Vukomanović. I onda je počeo da šara jer je vidjeo da ga hoće i druge ribe, pošto je predsednikov sin. I Leontina je onda rekla: 'Kod vas se u društvu ne zna ko koga'. I dođe Leontinin rođendan. Slavlje je bilo u jednom beogradskom hotelu. Marko Milošević me zove da idemo da pravimo zajebanciju na njenom rođendanu", ispičao je Tubić i dodao:

"Marko kupi živu kokošku, upakuje u paket, pokupi one najgore trubačke sa autobuske stanice, tri neke striptizete u nekoj pocepanoj odjeći i sve to smjesti u bijelu limuzinu. Dođemo Marko, Vlada Tref i ja u hotel. A tamo sve kulturiška se sviralo. Kad su ušli ovi divljaci, kad su počele da miješaju one pocijepane striptizete... E a onda zvanično - poklon od Marka Miloševića. Kad je otvorila i videla kokošku počela je da plače".

Kao i većina opasnih momaka tog vremena i Žabac je bio popularan među djevojkama, bio je u dugogodišnjoj vezi s pevačicom Gocom Božinovskom, kako tvrdi i sa pokojnom Ksenijom Pajčin, ali i sa hrvatskom pjevačicom Doris Dragović. Jednom prilikom je ispričao kako je Zoran Šijan svojevremeno izbacio Gocu s dvoje male djece napolje kada ga je uhvatila u prevari, ali i tvrdio da se Ceca švalerisala sa poznatim rukometašem kog je krila od Arkana.

