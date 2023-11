ŠOK OTKRIĆE DENIZ DEJM! Starleta priznala da je ORGIJALA sa učesnicom "Elite" kod poznatog voditelja, OTKRILA I IME!

Deniz Dejm otkrila detalje burne noći u stanu našeg poznatog voditelja!

Bivša zadrugarka Deniz Dejm potvrdila je saznanja o grupnim intimnim igrarijama u stanu Filipa Đukića, u kojima je učestvovala i Milica Veličković, aktuelna učesnica "Elite".

Tada su u "koktelu ljubavi", prema nekim saznanjima, bili Filip Đukić, Bora Santana, Deniz Dejm i Milica Veličković, učesnica "Elite", kao i još nekolicina djevojaka i momaka nepoznatih javnosti.

"Otkud vi znate za to, ko vam je to rekao?! To je već izašlo, znači? Onda ne mogu ništa da demantujem", u šoku je bila Deniz kada su je mediji pozvali. "Sve je tako, ali ne sjećam se baš najbolje detalja, davno je to bilo, a ja sam bila pijana i pola toga se ne sjećam, ko je šta sa kim sve radio. Samo znam da je bilo veselo, baš je burna bila noć" (smeh).

Pitali su je i šta je radila sa Milicom. "Sjećam se Milice jako dobro, slatka je. Biću džentlmen, pa neću pričati šta je sa drugima, a šta sa mnom radila te noći. Samo ću reći da sam ja biseksualka i da smo se nas dvijje odlično razumjele, pa sad vi čitajte između redova" , zagonetno je poručila Deniz uz smijeh za medije.