KORISTILA NARKOTIKE I VOLELA SPONZORA: Ko je pretučena starleta Deniz Dejm - očuh je 4 GODINE držao zaključanu u stanu!

Starleta Deniz Dejm, koju je domaća publika upoznala u rijalitiju Zadruga 5, zadobila je povrede u toku noći na jednom beogradskom splavu. Nju je napao nepoznati muškaraci i navodno joj polomio ruku.

O Deniz se zna mnogo toga - imala je odnose pred Pinkovim kamerama dok je išla emisija uživo, zarađuje na Onlifens platformi, a svojevremeno je pričala o problemima sa narkoticima, koja je počela da konzumira kada je krenula na fakultet.

Bavila se manekenstvom, a u rijalitiju Zadruga je pričala i o vezama sa sponzorima.

"Imala sam teško detinjstvo. Odrastala sam bez oca, koji je pre četiri godine preminuo, a majka je jedva sastavljala kraj sa krajem. U međuvremenu se preudala, pa sam živela sa njom i očuhom, koji je bio veoma strog. Moji nikada nisu imali para da mi daju da kupim garderobu i ostale stvari koje su potrebne jednoj devojci. Zato sam počela da kradem! Najčešće sam krala haljine, kozmetiku, obuću... Sve što mi je trebalo, a nisam imala para da kupim. Na sreću, nikada zbog toga nisam završila u zatvoru. Niko me nije uhvatio, jer sve što radim, radim dobro", rekla je Deniz ranije za Hit i otkrila da je u gimnaziji očuh 4 godine držao zaključanu u stanu.

"U prvoj godini srednje škole otišli smo na rođendan kod drugara iz odeljenja. Tada sam imala prvi susret sa alkoholom i napila sam se. Bilo mi je muka, pala sam, pa su pozvali moje roditelje da dođu po mene. Oni su bili šokirani, pogotovo očuh. Kada me je video u tom stanju, odlučio je da me kazni. Zatvorio me je u kuću naredne četiri godine. Celu srednju sam presedela u kući, samo sam smela da idem u školu. Želeo je da shvatim da ne smem da pijem, pa je to učinio kako mi nikada više ne bi palo na pamet da posegnem za alkoholom. To mi je teško palo. Strašno mi je bilo što nisam imala tinejdžerski život, što nisam izlazila kao moji vršnjaci, što nisam imala svoju prvu devojačku ljubav. Ja sam zbog njega prvog momka imala tek sa 19 godina".

Deniz je otkrila da je po završetku srednje bila "puštena s lanca". Odala se alkoholu i narkoticima.

"Svakog vikenda smo išli negde, a na tim zabavama je bilo izobilje alkohola. Počela sam da pijem, a u jednom trenutku neko je doneo kokain. Otkako sam ga probala, nastavila sam redovno da ga konzumiram. Spas od trauma koje sam preživela u detinjstvu pronašla sam u porocima. Ubrzo sam postala ozbiljan kokainski zavisnik. Nisam završila fakultet, jer sam stalno bila drogirana. Nisam bila u stanju da učim. Čak sam zbog droge i alkohola upala u depresiju iz koje sam se jedva izvukla".

Kako bi se otrgla porocima, počela je da se bavi manekenstvom kada je imala 20 godina, a u isto vreme je počela da radi i u pekari. Novca i dalje nije bilo dovoljno, pa joj je prijatelj rekao da nađe "bogatog muškarca", što je i uradila.

"Otvorila sam profil na Instagramu i tamo upoznala veoma jakog muškaraca, bogatog investitora iz Amerike. Zaljubila sam se u njega i pre nego što sam ga videla uživo. Zato sam otišla tamo čim me je pozvao. Živela sam sa njim godinu dana, malo u Los Anđelesu, malo u Las Vegasu. Bilo mi je predivno! Niko se nikada nije brinuo o meni kao što je on. Pošto sam patila zbog toga što me je otac ostavio, počela sam da se palim na muškarce koji se prema meni postavljaju kao da su mi očevi, koji vode računa o meni. Baš u tom periodu sam imala zdravstvenih problema. Imala sam cistu na jajniku koja je morala da se odstrani. On mi je platio operaciju i bio je uz mene dok se nisam oporavila. Pružio mi je sve što nisam imala, a pošto sam u Americi bila na crno, jer nisam imala zelenu kartu, pa nisam mogla da radim, on me je i izdržavao.", pričala je Deniz i otkrila da ju je, kada je video da se vratila starom poroku, "spakovao i vratio u Sloveniju".

"Bili smo zajedno na jednoj zabavi za Novu godinu i ja sam uzela kokain. Pošto je striktno protiv toga, ostavio me je čim me je video u tom stanju. Mnogo sam bila tužna što je raskinuo sa mnom, jer je bio ljubav mog života. Trebalo mi je tri godine da ga prebolim!".

