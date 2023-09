OGLASILA SE DENIZD DEJM NAKON INCIDENTA! Bivša rijaliti završila u Urgentnom i otkrila detalje - "Vukao me je i ŠUTIRAO"

Bivša rijaliti učesnica, Deniz Dejm oglasila se nakon što je do javnosti dospjela vijest da je pretučena.

Izvor: Kurir televizija

Deniz Dejm, bivša učesnica Zadruge, oglasila se nakon što je objelodanila da je pretučena ispred jednog beogradskog splava. Kako je objasnila, ne može još uvijek da dođe sebi, niti da prihvati kako joj se to dogodilo.

"Sve se desilo na parkingu, ispred splava, gdje sam ja čekala taksi, da me odveze kući. Odjednom mi je prišao neki nepoznati muškarac, bahatio se i vikao: 'Da nisi ti ova iz Zadruge, ova što se j**ala na TV-u?', i krenuo je da me dodiruje. Ja sam mu govorila da prestane, a onda su mu se pridružili i neki drugari i rekli mu: 'Jeste, to je ova k**vetina', vrijeđali su me. Ponovo je krenuo s*ksualno da me uznemirava, te sam ga odgurnula i pokušala da pobjegnem, ali je on postao nasilan", ispričala je Deniz i dodala:

"Krenuo je da me vuče, udara i šutira nogama, tako da sada me sve boli, pijem ljekove protiv bolova i ležim. Još uvijek ne mogu da dođem sebi, pokušavam da shvatim šta se desilo. Naravno da ću goniti napadača, ali je veliki problem, zato sto je bio nepoznati muškarac, tako da će biti teško ga pronaći. Ja ću se izboriti sa tim, jaka sam žena i neće ništa da me zaustavi".

Izvor: Instagram/denisedameofficiel

Deniz se proslavila kao učesnica Zadruge, a društvene mreže su "gorele" nakon što je u programu uživo imala odnose s tadašnjim cimerom.

