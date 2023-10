PAO POLJUBAC ANELI I JANJUŠA! Starleta naskočila na cimera od kojeg se ne odvaja: Gotovo je, u vezi smo!

Ahmićeva mu je ukrala poljubac onda kada se on najmanje nadao.

Izvor: Kurir/Printsceen

Marko Janjušević Janjuš od početka rijalitija vešto izbegava da se upusti sa Aneli u emotivnu vezu, ali ga je Ahmićeva sada preveslala žednog preko vode

Naime, dok su vickasto flertovali u dvorištu imanja u Šimanovcima, Ahmićeva je ugrabila priliku i poljubila košarkaša, te izjavila da je to to:

- Gotovo je, u vezi smo - rekla je izazovno Aneli, a Janjuš se samo nasmejao:

- Ovo ti nije trebalo, ali dobro, ajde - popustio je i sve vreme se smeškao kao zaljubljeni tinejdžer.

- Ne znaš ti ko sam ja - dobacila mu je Aneli nastavljajući flert, a potom se u raspravu ubacio i Uroš koji se inače ne odvaja od njih, te potvrdio da poljubac znači veza u svakom slučaju.

- Jesi li u usta? - pitao je Uroš, a ona je odmah odgovorila:

- Jesam, u usta!

- To je to, poljubac znači da ste u vezi, a i nije vam prvi put da se ljubite - dobacio je Uroš, a Aneli je to potvrdila i dodala:

- Pa da, samo smo se juče jedno 15 puta poljubili - istakla je Aneli dok se Janjuš smeškao i dalje.