"BILA SAM U ZATVORU": Šok u prenosu iz Zadruge - prenosila novac preko granice, dečko je ubedio da UKRADU KOFER!

Aneli Ahmić, učesnica rijalitija Zadruga - Elita, otkrila detalje iz svoje prošlosti

Izvor: Zadruga Official

Aneli Ahmić, koja je na samom startu Elite napravila pometnju pričom o Staniji Dobrojević i bivšem mužu, ispričala je u rijalitiju grešku zbog koje se i dan danas kaje.

U pitanju je posao "koji je obavljala za neke ljude", transport novca preko granice, zbog kojeg je završila iza rešetaka kada se u sve umešao i njen tadašnji dečko.

"Imala sam više prijatelja koji su mi jednog dana predložili jedan posao. Ja sam pristala to da radim i videla da se može lepo zaraditi, a u pitanju je novac i prenosila sam velike svote novca u jednu državu gde je to dozvoljeno i nisam mogla biti kažnjena za to", rekla je Aneli i otkrila da je u isto vreme upoznala "žestokog momka" koji danas nije živ.

"Kao naivno zaljubljeno žensko sam mu ispričala šta radim. On je mene nakon određenog perioda nagovarao da uzmemo taj novac i da... ako me shvatate šta hoću reći. U tim situacijama sam bila labilna pa sam pristajala na neke stvari.Tih par meseci prijatelji me nisu zvali da nosim novac, bila je pauza. Jednu noć su me zvali, a ja sam njemu ispričala na koje destinacije idem. On je to čuo i znala sam šta će me očekivati", rekla je Aneli i nastavila:

"Imala sam let za tu zemlju, bilo je svađe a ja sam odustala od ideje koju je on predložio, jer su bili opasni ljudi i sa druge strane. Došli smo na taj aerodrom, on je taj kofer pun para uzeo i samo sam videla kako trči, a ostavio je svoj kofer. Mene su ti ljudi čekali da izađem sa koferom i donesem novac. Ja nisam znala šta da kažem tim ljudima, govorim da sam izgubila kofer, lažem i petljam. Telefoniraju i dolaze do toga da je kofer možda zamenjen. Pronalaze njegovo ime i prezime i saznaje se da je to moj momak. Odlazim do toaleta i uspevam da pobegnem. Nisam znala gde da idem, a setila sam se da imam jednog prijatelja u državi. Smestila sam se u neki hotel, a on je nestao i ostao je sa koferom u toj državi. Imao je tu svoje prijatelje, ja sam jednog kontaktirala i on ga je ubedio da dođe po mene u taj hotel. Zajedno smo otišli u jedan stan, kada sam ga videla kao da sam videla Boga. Nismo mogli na aerodrom jer su ti ljudi imali veze. Peške smo išli preko jedne države i hodali smo jedan dan. Tamo nas je policija uhvatila dok smo bežali preko granice i zatvorili su nas jer smo ilegalno prelazili tu granicu".

Poslušajte njenu ispovest: