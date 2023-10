BRENA MI SE NIJE JAVILA, NI DALA DOZVOLU! Đogani otkrio zašto se NALJUTILA - "Snimak koji sam čuvao dao sam Dragani"

Đole Đogani otkrio je zašto se Lepa Brena naljutila na njega, ali i zašto je Dragani Mirković dao snimak koji je kako kaže ljubomorno čuvao.

Popularni denser Đole Đogani sarađivao je sa najvećim muzičkim legendama kao što su Dragana Mirković i Lepa Brena. Nakon što je snimio i objavio dokumentarni film "Život i scena", Dragani je ustupio deo materijala koji je godinama skupljao i snimao za ono iza scene što niko nije imao prilike da vidi.

"Dragani sam dao neke snimke koje sam ljubomorno čuvao. Čak i snimak kada je prvi put došla kod mene u salu na vežbanje. Dao sam joj nešto jako vredno, to nema cenu, ali dao sam joj od srca, jer ona to zaslužuje. Ona je mene zadužila, ja sam moj film radio sa ljubavlju i on nije samo o meni, nego o tom vremenu i drago mi je što tu emociju sada i neke druge generacije mogu da osete", započeo je Đogani, pa nastavio:

"Nisam radio film zbog popularnosti, niti iz neke koristi, već za sebe i kao pečat tog vremena. Na RTS-u je emotivan ceo film, a na Jutjubu po epizodama. Zbog autorskih prava sam morao da sečem neke delove, jer se u filmu ne radi samo o meni i mojoj muzici, nego o muzici tog vremena. Dragane, Brene i mnogih drugih izvođača. Mnogi mi nisu dali odobrenje, pa sam morao da skraćujem", ispričao je Đole.

"Glupo je da ih navodim, ima ih dosta. Ne samo što nisu dali dozvolu, nego se nisu ni javili. Kada sam pravio film zvao sam Draganu da mi da intervju i ona je to uradila, zato sam ja njoj uzvratio i dao joj materijal koji sam svojevremeno snimao. Recimo, Brena se nije ni javila. Ja sam je kontaktirao preko njenih menadžera, a ona se nije ni odazvala, nije čak ni odgovorila", tvrdi Đogani i dodaje:

"Brena je uvek imala distancu prema meni. Ja sam jednom pričao o 'Grandu' i mislim da se ona naljutila, jer sam ja rekao da se nije pojavila nijedna velika zvezda, a to je ono vreme kada su u 'Grandu' najveće zvezde bili Dado Polumenta, Boban Rajović, Olja Karleuša".