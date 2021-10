DRAGANA, SRAM TE BILO! Isplivao intervju Lepe Brene, oplela po koleginici kao nikad - "Ona je LABILNA kao i Nino Rešić!"

" Zbog njenih ličnih kompleksa ušli smo u snimanje njenog filma koji nas je ostavio u buli jer se nije isplatio ni jedan odsto."

Izvor: MONDO/Goran Sivački/Profimedia

Odnos Lepe Brene i Dragane Mirković, ako čitate njihove izjave poslednjih godina, čini se da je nikad bolji. Tako je Dragana komentarišući prijateljstvo sa Brenom rekla kako ih vezuje mnogo toga lepog i tužnog.

"Prošle godine sam se slučajno srela s Brenom u Monte Karlu. Nisam ni znala da je ona tamo, nego sam objavila fotografiju na Instagramu, a ona mi se javila. Odmor s Brenom je uvek lep i emotivan jer se iznova prisećamo nekih divnih vremena i stvari koje smo radile osamdesetih godina. To su odmori sa puno smeha, ali i suza radosnica", rekla je Dragana i dodala:

"Brenu mnogo volim jer smo mi pre svega prijateljice i vezuje nas mnogo toga i lepog i tužnog. Od raspada zemlje koju smo mnogo volele do gubitka dragih ljudi, a jedan od njih je Raka Đokić. To je čovek kojeg smo mnogo volele, to su dve najstrašnije stvari koje nas vezuju".

E sad, da li je oduvek tako bilo, da li su zaista sve vreme bile u tako sjajnim odnosima... Možda i nisu. Ili možda i jesu ali samo zato što Dragana nije pročitala ono što je u jednom intervjuu za nekadašnji "Sabor" o njoj ispričala Lepa Brena. Bilo je to u vreme kada su Dragana Mirković i Nino Rešić otišli iz "ZaM" - preteče današnjeg "Granda". Na konstataciju novinara da su Dragana i Nino otišli iz "ZaM"-a, Brena je to tada ovako prokomentarisala:

"Ništa strašno, stanje je redovno, a pevači kao pevači, jedni odlaze drugi dolaze. Pa, s obzirom na njihove ljudske i moralne kvalitete, mi smo maletene prezadovoljni što su otišli. Pravo da vam kažem. Teško je raditi sa dve psihološki gledano labilne ličnosti. Ovde u ZaM-u radi se po principu dobre volje, ako treba i 24 sata dnevno. U velikim državnim kućama zna se kako se radi. Ovde kod nas svi stanu iza vašeg projekta, a tamo ima dvesta zaposlenih koji imaju svoje radno vreme, administraciju i tako dalje i nemoguće je da svi žive za vašu novu ploču"

Na pitanje da li joj je odlaskom Dragane i Nina na neki način laknulo, Brena kaže:

"Jeste. Pazite, lečiti njihove komplekse mogao je samo Raka Đokić. Gane, bogami,to ne može da izdrži. Mi smo ovde izgradili jedan vrlo profesionalan odnos, ali i privatno smo jedni za druge imali mnogo poštovanja. Kada bi mi Raka rekao da za dva dana moram da budem spremna za put, recimo u Australiju, to je za mene bio zakon, iako sam bila zvezda i imala 14 godina dugu karijeru. Nikada nisam bila razmažena, nikada niko nije moje komplekse morao da leči, nikada nije niko slao taksi po mene, niti je morao da vodi računa da li imam dovoljno benzina u kolima, da li su mi haljine pripremljene, da li baš kada treba da se putuje preživljavam neke ljubavne traume. Kakve ste to veze ima sa poslom? Nikakve. Ako, dakle ja mogu da se prema poslu odnosim profesionalno, onda mogu i drugi. Ako se nešto dogovorimo, onda jedino viša sila može da me spreči da ispoštujem dogovor. Tako se radi posao i poštuje hleb.

Evo sada imam i dete i porodicu i mnogo više obaveza, pa mi nije problem da sve uskladim i isproštujem ljude sa kojima radim, a ne da budem cmizdrava, uplakana i da ne znam šta da radim od silnih problema. Onaj mi je rekao ono i sada ja da dođem da plačem ili da mi kažu da budem sutra tu i tu u toliko, a ja da odgovorim “Jao nemoj sutra, imali smo sinoć žurku do kasno, pa smo malo popili”. Šta ti ljudi uopšte zamišljaju?"

Zvezde ko zvezde malo razmaženosti nije loše za imidž, konstatovao je novinar "Sabora" ali mu je Lepa Brena rekla da greši.

"Imala sam sreće i prilike da upoznam mnoge ljude koji su nešto veliko napravili i tvrdim vam da su svi vrlo jednostavni i profesionalni. Imaju vremena i za posao i za prijatelje i žive normalno. A srela sam i one kojima se juče otvorila ljuska od jajeta i već su prepuni neke filozofije, neke kobajagi težine i sopstvene veličine. Ma, ništa toliko ne podnosim kod ljudi kao nedostatak etike, morala i karaktera. To su psihološki problemi naduvanih veličina u smanjenoj zemlji. Umisle da su bog zna šta. Brzo im se naduva prazna glava i počnu da izvoljevalju i fantaziraju. Eto problem je u tim mladim snagama koje nemaju ni respekta ni etike ni vaspitanja. Ako je riba, zna ona kako će se probiti u životu, ako je frajer - gaziće preko mrtvih. Mrtvi ladni će vas ostaviti na cedilu, kada procene da im to odgovara".

Na primer ko?

“Primer? Šta ćete bolji primer od Dragane Mirković, koja je... Mislim meni je žao što Raka nije živ, a znam da je nju voleo kao svoje dete, da vidi kako ga njegova ljubimica šutnula, čim je videla da je prva stvar propala. A ja sam sa njim radila 14 godina, i kada je bilo i uspeha i kada je bilo neuspeha. Zbog njenih ličnih kompleksa, jer eto njoj nije bila posvećena tolika pažnja u ZaM-u kao meni, ušli smo u snimanje njenog filma koji nas je ostavio u buli jer se nije isplatio ni jedan odsto. Neka je stid i sram suza koje je prolila na Rakinoj sahrani ispod debelog sloja šminke. Eto to je ono što me boli, a znam da boli i Ganeta iako on o tome nikada ne govori", rekla je Lepa Brena.