KAD SE UDA ZA NJEGA NEĆE MOĆI DA JE KINJI: Tanja Savić sprema svadbu s pilotom, bivši "divlja" - "Ne zna šta će od muke"

PJevačica Tanja Savić navodno planira venčanje s mlađim pilotom koji živi i radi u Americi

Izvor: instagram/screenshot/tanja_savic_private

PJevačica Tanja Savić, koja je nedavno otkrila da je u vezi sa mlađim pilotom iz Amerike Muhamedom Mukijem Bešićem, navodno planira i venčanje sa izabranikom.

Par je neprestano zajedno, na njenim putovanjima i u Smederevu gde pevačica živi s porodicom, a sada neimenovani izvor blizak Savićevoj otkriva da je bivši muž "pobjesnio" zbog njihove veze.

"Sestra Bilja i brat Tomica mnogo su zavoljeli Muhameda. Vide koliko je skroman, dobar i pametan momak i koliko voli Tanju. Sad su se opustili i mama Živana i otac Staniša. Njima je baš laknulo kada su se uverili da je to prava ljubav. Oni su najviše strijepeli kako će reagovati dječaci, ali Maksim i Đorđe su iz prve prihvatili Mukija. Njima baš nedostaje očinska figura, a on umije da im priđe, pun je topline i ljubavi, plus dječaci su oduševljeni što vozi avion i što će im pokazati kako to radi", rekao je izvor i dodao:

"Više nikog od njih nije briga šta će Dušan uraditi. Tanja je okačila i porodičnu sliku na kojoj su ona i Muki sa djecom, Biljom i Tomicom. Čuo sam da Dušan divlja, ne zna šta će od muke, ali nema više načina da to spriječi. On šizi jer kad se Tanja uda za američkog državljanina neće moći da je kinji kao do sada", rekao je isti izvor za Svet.