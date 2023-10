DA LI ĆE DOĆI DO JUBILARNOG KONCERTA PRVE POSTAVE ZVEZDA GRANDA? Slavica zagolicala maštu - "U PREGOVORIMA smo!" VIDEO

Sledeće godine će biti dvije decenije od početka takmičenja "Zvezde Granda", a publika se nada da će taj jubilej biti obelažen.

Prije nekoliko dana Slavica Ćukteraš je održala nastup u Beogradu, a pred fotoreportere stala je u nikad izazovnijem izdanju. Ipak, priznala je da ne planira da se posveti karijeri kao nekad, već da se konstantno nalazi na "klackalici".

Slavica se za kamere Kurira prisjetila svojih početaka, ali i prvih ljubavi, a ono što nam ostaje da saznamo je da li će doći do okopljanja prve postave Zvezda Granda i jubilarnog koncerta u Areni. Prvu postavu takmičenja činili su, pored Slavice, Tanja Savić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Nemanja Nikolić i Darko Filipović.

"Što da ne. Mi pojedini jesmo u pregovorima, ali ne znam da li bi se svi složili. Mislim da bi definitivno odradili Arenu, ali ne vjerujem da to može doći do realizacije. Neka to bude naša tajna", rekla je pjevačica.