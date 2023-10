"PONOSNA SAM NA SRPSKI PASOŠ, NE NASTUPAM U HRVATSKOJ" - Ceca pjevala u Arkanovom rodnom mjestu!

Ceca Ražnatović održala je koncert u sportskoj dvorani u Brežicama gdje je otkrila da sprema novi album, ali i kada planira Ušće 3!

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Jedna od najpopularnijih naših pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja je nakon svađe sa Sašom Popovićem napustila snimanje emisije "Zvezde Granda", održala je prvi put koncert u rodnom gradu pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sportska dvorana u Brežicama je bila krcata, a među publikom bilo je dosta onih koji su došli iz susjednih republika, prije svega Hrvatske kao i Bosne i Hercegovine.

"Ovo je jedina hala koja je ostala, a u kojoj do danas nisam pevala u Sloveniji. Sve sam im hale i dvorane napunila. I sada je osvojena i ova u Brežicama. Ovde se rodio moj suprug, Željko. On je rođen u Brežicama. Njegov otac je bio pukovnik avijacije, jedna sestra mu je rođena u Zagrebu, jedna u Beogradu, jedna mislim u Kraljevu i on u Brežicama u Sloveniji. Stalno sam ga zezala da je on Slovenac".

U razgovoru sa novinarima ona se našalila i da bi možda aplicirala za tamošnji pasoš. "Što misliš, da tražim pasoš? A, da li bih ga dobila? Šta misliš? Ne odričem se ja našeg pasoša ovo je samo bila mala šala, ja sam ponosna na svoj srpski pasoš".

Ceca je poručila da nije iznenađena time što je jedna dio publike došao iz Hrvatske - "Pa nije, kad god gostujem u Sloveniji, ima mnogo moje publike koja dolazi iz Hrvatske jer to im je jako blizu, pošto ja ne nastupam u Hrvatskoj. Odmah da kažem, ja nemam nikakvu zabranu za Hrvatsku, to su dezinformacije. Ali ja ipak sve pozivam da dođu u Beograd, pošto smo mi odlični domaćini, ako Bog da, za sada su ozbiljni planovi, znači 99% radim Ušće u junu, nadam se da taj 1% neće prevagnuti. Ja uvijek pozovem moju publiku iz bivših republika da dođu na Ušće kao što se to dešavalo i prethodnih godina, i za Marakanu, i za prvo Ušće i za drugo Ušće. Uvijek kada su veliki koncerti u Beogradu, napomenem da smo mi sjajni domaćini, da će se sjajno provesti i to je neki srpski Woodstock".

Na kraju koncerat Ceca je rekla - "Ja vas pozivam sledeće godine, Bože zdravlja Ušće", ali i otkrila da do tada planira da snimi novi album: "Sve vrijeme sam svjesna, u kontaktu sam sa svojim fanovima, fan stranicama i izuzetno poštujem i cijenim to što oni rade za mene i koliko se trude oko mog lika, oko mog djela. Stalno su govorili svih ovih godina i dok nisam imala album, nemam ga doduše ni ovog momenta, ali radim na njemu zaista intenzivno: 'Ceco tebi ne treba novi album, napravi nam Ušće da se dobro provedemo i to sve'. Ja sam jednostavno željela da svoju publiku iznenadim novim albumom, da imamo nove pjesme, da imamo još jedan razlog za slavlje i za dobar provod, tako da držite mi palčeve, evo ja sam ušla u radnu temperaturu pa..."

Željko Joksimović nedavno je potvrdio da je u planu da snimi duet sa Cecom - "Rekla sam mu da to bude 'top secret'. Da bude apsolutna tajna. Ali negdje se čulo, pohvalili smo se. On i ja smo rekli negdje to i procurilo je. U Beogradu čuvati tajnu je jako teško. Zato sada moramo to da snimimo. Moram da se čujem sa njim. Bila sam zaista prezauzeta, a moram malo i grlo da odmorim. To su vječni, trajni snimci. Mora da mi grlo bude fit, ne mogu posle koncerta iz aviona pa pravo u studio. To bi bilo nepoštovanje prema mojoj publici. Prvi put sarađujem sa njim. Presrećna sam i jedva čekam da čujem kako će on da me producira. On je perfekcionista. Ja to znam i svjesna sam da će mi on 'piti krv' na slamčicu jer je perfekcionista. On će zaboraviti da smo super drugari i da se mnogo volimo. On će mene 100% kinjiti. Reći će, ajde, ajde, kako to pjevaš? Tako ne možeš da pjevaš. Znam ja kako ti pjevaš. On je strog. Prvo, izuzetno je talentovan, ja ga poznajem 100 godina i prosto poznajem mu karakter. On mene pustiti neće dok ne bude rekao da je to dobro. I ja sam se već predala", poručila je Ceca.