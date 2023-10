"NISAM HTEO DA POTPISUJEM NARODNJAKE" - Bora krio da je napisao Cecinu baladu: Mislili su da je autor moja tadašnja žena

Bora Čorba priznao je jednom prilikom da je krio da je autor nekih od najlepših narodnih pesama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna od najvećih domaćih zvezdi, Svetlana Ceca Ražnatović iza sebe ima veliki broj hitova koje je najvećim delom napisala pokojna Marina Tucaković, a malo ko zna da je jednu baladu pevačici napisao roker Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba.

Bora je napisao neke od najvećih narodnjačkih hitova, ali je kako je otkrio to krio i kao autora potpisivao tadašnju suprugu, zbog čega se kasnije pokajao - "U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu", rekao je.

"Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: 'Vodeničareva kći' koju peva Predrag Živković Tozovac, 'Preskočiću tarabu i jarak' koju peva Šaban Šaulić, 'Stani malo kafanski sviraču' za koju ljudi misle da je narodna pesma, a nije, to je moj tekst. Za Cecu sam napisao pesmu 'Šta još možeš da mi daš'. 'Nek me ne zaborave devojke sa Morave', koju peva pokojni Srećko Jovović je takođe moj tekst. Da, napisao sam tekst za Miroslava Ilića, ali on to nikako da snimi. Dvoumi se, hoće - neće. Možda mu nije suđeno, eto…, rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji "Svoj na svome".

Pesma koju je snimila Ceca "Šta još možeš da mi daš" iz 1995. godine našla se na njenom albumu "Ljubav fatalna". Tekst je napisao Bora, komponovao ju je Oliver Mandić, dok je aranžman uradio Aleksandar Radulović Futa, a sve do pre par godina roker se krio kao tekstopisac.

