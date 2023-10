CECA SE ŠVALERISALA S RUKOMETAŠEM, KSENIJA JE BILA DIVLJA! Žabac izneo ŠOK detalje: Draškovićeva bivša je išla na pare!

Kontroverzni biznismen Nebojša Tubić Žabac izneo je šokantne detalje o poznatim pevačicama, kao i o bivšoj izabranici Andrije Draškovića.

Nebojša Tubić Žabac je žestoki biznismen s asfalta koji je devedesetih godina harao beogradskim ulicama, a 2012. godine teško je ranjen kad je nepoznata osoba u njega ispalila više hitaca iz automatske puške. Tom prilikom mu je metak prošao kroz mozak, zbog čega je nekoliko puta operisan, a kako je jednom prilikom ispričao dve trećine glave mu je plastično.

Kao i većina opasnih momaka tog vremena i Žabac je bio popularan među devojkama, bio je u dugogodišnjoj vezi s pevačicom Gocom Božinovskom, kako tvrdi i sa pokojnom Ksenijom Pajčin, ali i sa hrvatskom pevačicom Doris Dragović. Jednom prilikom je ispričao kako je Zoran Šijan svojevremeno izbacio Gocu s dvoje male dece napolje kada ga je uhvatila u prevari.

On je istako i da je njegova veza s Gocom bila turbulenta, a onda otkrio i detalje odnosa s pokojnom Ksenijom Pajčin, ali i Doris Dragović - "Doris je došla kod mene i žalila se da ima nekih ljubavnih problema, pa smo seli da popijemo. Ja sam tad bio popio malo više, a ona mene pita jel može da mi sedne u krilo. Rekla mi je da joj je taj njen šutnuo u du*e i vukao za kosu. I tako, malo - pomalo smo se zbližili, bili smo zajedno godinu i po dana. Bila je simpa, opuštena. Za razliku od Ksenije Pajčin, ona je bila divlja, neukrotiva, lepa ko lutka, ali ne možeš sa njom nikako. Jedan dan super, drugi dan poludi skroz, kao divlji konj, misliš da si je ukrotio, a ona ode sa drugim. Bila je klinka kad smo bili zajedno, 32. godine sam imao tad, a ona 18", ispričao je on i dodao:

"To je bilo klinačko zabavljanje, bila je napaljena da se vozi motorima, automobilima, slabo je bilo s*ksa, više je bilo druženja".

Žabac je imao šta da kaže i o Svetlani Ceci Ražnatović za koju je tvrdio da se "švalerisala sa rukometašem Kapisodom". U pitanju je navodno nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije, Crnogorac Petar Kapisoda, tačnije brat Filipa Kapisode koji je 16. marta 2010. godine ubio Kseniju, a zatim izvršio samoubistvo.

On je tada u emisiji govorio i o tome da je Elena Karić uvek "išla na pare", i "otud njena veza sa Andrijom Draškovićem", ali i da su brojne pevačice bile u vezama sa jakim momcima. "Moj moto je da muškarci vladaju svetom, a da žene vladaju muškarcima. Elena je uvek znala da računa, a Andrija Drašković je bio faca, otac mu bio pun para, on je prvi nosio minđušu, znao je da se obuče… koja riba ne bi bila s njim, ja sam rekao da sam žensko prvi bih mu dao", ispričao je on i nastavio:

"I Šijan je bio faca neviđena, sportista, lep ko lutka, on i Kapisoda rukometaš su bili frajeri. Sportista Kapisoda je tad išao sa Nevenom Stamenković, rođenom sestrom od Sindi, a švalerisao se sa Cecom prećutno. Ceca ga je skrivala posle od Arkana, pošto je Arkan bio opasan, da ne sazna za tu vezu", rekao je Žabac u emisiji "Bez ustručavanja".

