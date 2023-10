"DRUGAČIJE BI SE KOMENTARISALO DA JE DANICA NAŠLA 40 GODINA MLAĐEG" - Komšije raskrinkale Ristovskog i njegovu djevojku!

Komšije Lazara Ristovskog progovorile su o proslavljenom glumcu i njegovoj znatno mlađoj djevojci, kao i o bivšoj supruzi Danici koja mu je podarila dva sina.

Kada je nako razvoda od Danice, Lazar Ristovski potvrio da je srećno zaljubljen u 39 godina mlađu glumicu Anicu Lazić mnogi su ostali šokirani. Mediji su pisali da Lazar i Anica, navodno, u Beogradu žive zajedno, a da ih ljudi viđaju i u njegovoj porodičnoj kući u Zemunu. Komšije su sada otkrile kako se njih dvoje ponašaju.

"Dok se nije pojavila informacija u medijima, nismo obraćali pažnju, viđali smo ih zajedno ali nismo mislili da su par. Valjda zato što je ona dosta mlađa, a iskreno nisam znao da li ima ćerku pa sam prije mislio da mu je neko od djece. Sada kada znam siguran sam da tu žive", rekao je Danilo kog su novinari sreli na parkingu, dok njegova djevojka Maja dodaje:

"Mi odavno živimo u ovim zgradama, a mislim da se on doselio skorije. Ne znam da li je ona odmah prešla sa njim, ali tu je. Lako ih možete vidjeti i u obližnjim kafićima ili kako šetaju tržnim centrom".

U obližnjoj prodavnici kažu da ne dolaze u nabavku - "Svrati Lazar po neke usputne sitnice i uvijek je dotjeran i ostavi oblak parfema za sobom. On odlično izgleda za svoje godine, e sad to ne znači da treba da se zabavlja sa toliko mlađom djevojkom. Ne bih da mu sudim, ali što je mnogo, mnogo je. Velika je to razlika. Ja ne mogu ni da zamislim šta o tome misle njeni roditelji", poručila je prodavačica za "Blic".

Komšije ovog fensi naselja nisu bile baš raspoložene da pričaju o Ristovskom jer ga i ne viđaju tako često, a i čitava priča oko mlađe djevojke im je čudna pa ne žele svojim komentarom da ga naljute: "On stalno negdje juri i žuri, a nju ne bih prepoznao da je ne vidim sa njim. Nekako mi nije upečatljiva. Danicu nismo viđali ovdje, mislim da se on u naš kraj preselio posle razvoda.Čovek vodi računa o sebi, ali niko nije očekivao da će biti u vezi sa 'klinkom', ali to je svakako njegova stvar. Vjerujem da mu mnogi zavide", istakao je Marko.

U komšiluku Ristovskog u Zemunu bili su pričljiviji. Ipak je to kraj u kojem su Danica i Lazar proveli najljepše godine.

"Nakon razvoda, Danicu ovdje nismo viđali, mada i Lazara rijetko. Kažu da je jednom dolazio sa tom novom djevojkom, ali niko tada nije mislio da je djevojka. Mislile su komšije da je ona neki agent za nekretnine jer se kuća prodaje. Kažu da je djelovala nasmijano i srećno, a on živi drugu mladost. Pa neka, čovjek je razveden može da radi šta hoće", rekao je jedan stariji gospodin koji Danicu i Lazara poznaje dugi niz godina.

"Oni su delovali kao par koji nema probleme. Podigli su sinove, stalno su puno radili i gradili. Danica je malo gruba žena, on mi je bio prijatniji za priču. Nekako uvijek radoznao na lijep način, a ona kao da ima neki gard stalno. Kada su se rastali, ona više nije dolazila", ispričala je komšinica koja tvrdi da je kuća na prodaju zbog ostavinske rasprave - "Međutim, kažu da je povučena sa oglasa i da će je vjerovatno prepisati sinovima i neće prodavati. Lazar dođe tu da obiđe kuću, imaju bazen pa se kupa, okupi prijatelje. Novu djevojku nisam vidjela", istakla je Dana.

Komšinica koja nije željela da kaže svoje ime kako joj bivše komšije ne bi zamjerile to što misli, rekla je: "Znate, on i ne krije da je sa njom. Sada je on frajer, a da je Danica našla 40 godina mlađeg ili uopšte nekog to bi se komentarisalo drugačije. Ali, tako je kako je".

