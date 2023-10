IZBACIO BIVŠU SUPRUGU I ULOGU DAO 39 GODINA MLAĐOJ DJEVOJCI! Lazar Ristovski šokirao, evo zašto je donIo ovakvu odluku!

Lazar Ristovski izbacio je bivšu suprugu Danicu iz serije "Drim tim", a doveo svoju 39. godina mlađu djevojku Anicu.

Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić/MONDO/Stefan Stojanović

Proslavljeni glumac Lazar Ristovski sve je iznenadio kada je saopštio da se posle 42 godine razvodi od supruge Danice koja mu je podarila dva sina, a onda sve ostavio u čudu kada je potvrdio da je u ljubavi s 39 godina mlađom glumicom i koleginicom Anicom Lazić. On je na Instagramu objavio fotografiju sa njom i javno pokazao koliko uživaju u ljubavi.

Kako "Kurir" prenosi, Ristovski je donio odluku i da po kratkom postupku izbaci bivšu suprugu, Danicu iz glumačke podjele serije "Drim tim", ali je u njenom nastavku angažovao svoju novu djevojku Anicu Lazić.

Danica je igrala jednu od glavnih ženskih uloga u prvoj sezoni pomenute serije, sportskog komentatora Jovanke Kanađanin, čiji je lik u drugoj sezoni zamenjen ulogom druge novinarke koju tumači Paulina Manov. Lik Jovanke u drugoj sezoni potpuno je izbačen. To ne bi bilo ništa zanimljivo da se u nastavku serije ne pojavljuje niko drugi do sadašnja Lazareva djevojka Anica. Ristovski, koji u ovoj seriji igra glavnu ulogu producent je, svojoj partnerki namjenio ulogu Bosiljke, pa mnogi smatraju da je glumac ovo uradio kako na setu ne bi došlo do neprijatnog susreta bivše i sadašnje partnerke.

"Lazar je ovu seriju snimao nakon što je objavio da se razvodi od Danice s kojom je bio u braku skoro pet decenija. Kako bi izbjegao bilo kakav susret između njih ili kako ona ne bi posumnjala da posle razvoda između njega i Anice ima nešto više osim kolegijalnog odnosa, Ristovski je odlučio da je najbolje da lik Jovanke izbaci iz druge sezone serije čiji je producent i glavni glumac. To su tek sada shvatili svi oni koji su radili na seriji, pa i sama Danica, kojoj je ovo bila jedna od omiljenih uloga u karijeri", ispričao je izvor za pomenuti portal.

U jednom intervjuu Danica je radosno opisala svoj lik u "Drim timu" - Moja uloga je po svemu neočekivana i autentična, mogu da kažem glumačka poslastica. Kada sam pročitala scenario, prepoznala sam spoj usamljeničke ranjivosti Jovanke Kanađanke i to je bio trenutak, na početku serije, kada ona kao tehnološki višak ostaje bez posla. Kako je otac uveo u svijet fudbala, još kao dijete, fudbal je postao njena strast, najbolje ga poznaje i tako dobija posao sportskog komentatora i na taj način ona mijenja svoj život", rekla je svojevremeno ona.

Lazar se u poslednje vreme ne odvaja se od Anice s kojom je počeo i da živi zajedno u luksuznom stanu u Beogradu na vodi, a glumac je za domaće medije potvrdio da su zajedno - "Istina je, zajedno smo. Ne bih ništa više dodavao. Anicu sam upoznao mnogo kasnije i nema nikakve veze s razvodom. Ne bih imao više šta tu da dodam, sve je rečeno", poručio je Ristovski.