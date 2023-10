RAZVEO SE I PRIZNAO DA JE POLJUBIO MILICU TODOROVIĆ! Kolega otkrio tajnu čuvanu 10 godina - Postali smo jako dobri!

Branislav Bane Mojićević priznao je da se jednom prilikom poljubio s koleginicom Milicom Todorović.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Pjevač i pobjednik prve sezone takmičenja "Zvezde Granda", Bane Mojićević sve je iznenadio kada je saopštio da se razveo od supruge Milice sa kojom ima sina Radoša i ćerku Mašu, onda je otkrio da je upoznao devojku putem društvenih mreža, a sada je priznao da se svojevremeno poljubio s koleginicom Milicom Todorović.

Bane Mojićević je istakao da nikada nisu imali ozbiljnu vezu, ali da mu je Milica Todorović bila simpatična - "Kasnije smo postali jako dobri i bliski prijatelji, poljubac jeste bio, ali nije...", rekao je Mojićević, ali je dalje o tome izbjegao da priča.

On se osvrnuo i na muzičko takmičenje "Evrovizija", kada je otkrio da je dva puta mogao da ode kao učesnik i to baš sa Milicom - "Jednom konkretno u duetu sa njom, 'Od simpatije do simpatije', pjesma iz 2007. godine, a imali smo i pre toga tu jednu grupnu pjesmu koju smo pjevali svi zajedno sa pokojnim Šabanom Bajramovićem. 'Na kraju svijeta i negjde daleko' i nismo se ni pojavili", ispričao je Bane za "Skandal" i dodao:

Izvor: Instagram/mojicevic.bane

"U suštini bio je to razlog što nas je Saša Popović povukao zbog namještaljki, tako da se nismo ni pojavili na toj Beoviziji. To mi je žao, zaista jako lijepa pjesma, ali eto faktički sa Tanjom dva puta je bilo bezuspješno pojavljivanje".