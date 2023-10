OSTAVILA MUŽA JER JE MISLILA DA JE U VEZI SA TV ZVEZDOM! "Rekao mi je da ima problem, poslala sam mu 10.000 EVRA"

Ušla je u vezu sa čovekom koji se predstavljao kao glumac Dejkr Montgomeri.

Žena opsednuta serijom "Stranger Things" postala je žrtva prevare u kojoj je započela onlajn romansu, ostavila svog muža i poslala novac u vrednosti od skoro 10.000 evra nekome ko se predstavljao kao Dejkr Montgomeri, glumac iz popularne Netfliks serije. Mekejla je rediteljka i samohrana majka iz Kentakija koja tvrdi da je imala "veoma toksičnu" vezu sa svojim mužem, pa se pridružila forumu za umetnike kako bi upoznala nove ljude.

"Neverovatno sam uzbuđen što ću se povezati sa kolegama rediteljima koji dele istu strast prema filmskoj umetnosti. Trenutno tražim priliku za kreativnu saradnju i verujem da zajedno možemo da stvorimo nešto izuzetno", napisala je ona na forumu. Dobila je poruku od korisnika po imenu DK MH koji je želeo da razgovara sa njom i tvrdio je da je poznati glumac Dejkr Montgomeri koji je igrao Bilija Hargrova u seriji "Stranger Things". Inače, "D K M H" je naziv Montgomerijeve zbirke poezije.

"Jednostavno smo kliknuli, ali naravno, bila sam sumnjičava dok nije počeo da radi stvari zbog kojih sam mu poverovala", rekla je. Iako se nikada nisu lično sreli, Mekejla kaže da se lažni Montgomeri uvek žalio na svoje ljubavne probleme. Neki od njih su da je njegova devojka Liv Polok kontrolisala sve njegove bankovne račune i da je imao finansijskih problema, što je na kraju dovelo do toga da je Mekejla poslala "Montgomeriju" približno 10.000 evra.

"To je jedna stvar zbog koje smo se zbližili. Mesecima mi je pričao da ga njegova partnerka kontroliše i da on ne radi stvari koje želi, da je ona uvek tu i nadzire ga. Saosećala sam sa njim jer je moj bivši muž bio takav", tvrdi ona. Posle godinu dana dopisivanja, lažni Montgomeri je pitao Mekejlu da li bi bila njegova devojka, iako se nikada nisu upoznali uživo. Rekao joj je da će veza biti tajna jer je on još uvek u vezi sa Liv Polok.

U jednom trenutku, prevarant je dao ultimatum Mekejli da bira između njega i njenog muža. "Slušaj, ovo ne funkcioniše. Ne dozvoljavaš mi da budem ja, nisam slobodna, moraš da ideš", rekla je Mekejla tadašnjem mužu. Nakon što je napustila muža, prevarant je od nje tražio još nešto. "Možda mi treba mala pomoć sa novcem moja kraljice... Liv kontroliše sve moje račune i nemam pristup njima", napisao je "Montgomeri".

Romantični prevarant

Slala mu je poklon kartice, uplaćivala po 100 i 200 evra preko aplikacija. Zbir ovih iznosa tokom vremena iznosio je skoro 10.000 evra. Nakon što su proučili ovu priču, istražitelji su otkrili da je reč o osobi koja je "romantični prevarant". Oni uspostavljaju odnos sa nekim kako bi ga učinili ranjivim i igrali se sa osećanjima drugih ljudi kako bi iz takvog odnosa stekli finansijsku korist. Mekejla ne želi da vidi kako drugi ljudi postaju žrtve prevare koja joj se dogodila.

"Ako ste neko poput mene, ko se plaši napuštanja i voli da udovoljava ljudima, prevaranti poput ovog to iskorišćavaju", rekla je ona. Pogledajte njenu priču: