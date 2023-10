JEŽILA SAM SE! ZA 37 GODINA RADA TO NISAM VIDELA! Voditeljka otkrila sve o Priji, evo kakva je bila na početku karijere!

Aleksandra Prijović raspametila je Srbiju, ali i region te uveliko zakazuje koncerte van granica naše zemlje.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nakon tri krcate beogradske Arene, Aleksandra Prijović rasprodala je i četiri Arene u Zagrebu, zakazala petu, ali i dva koncerta u Sarajevu! Vrtoglavi uspeh Aleksandre Prijović tema je broj jedan u državi i regionu, a mnogi se i dalje pitaju koja je tajna ovakve popularnosti. O njenom uspehu progovorila je i Dragana Katić, poznata voditeljka, koja je od samog početka bila uz Priju.

"U pravom smislu reči sam impresionirana. Posle 37 godina rada i staža upoznaš mnoge ljude i budeš na mnogim koncertima. Tvrdim da je ovo prva mlada osoba na čijem sam koncertu bila i na kojem sam osetila da je apsolutno pravi koncert u pitanju kao i da je bila prava publika, koja je zaista bila uz nju i sve vreme je podržavala. Jako cenim njen trud i njen odnos prema publici i čini mi se da je to publika prepoznala", ispričala je Dragana i dodala:

"Njen odnos prema publici od samog početka, kada se pojavila na sceni, do dana današnjeg, a posebno na koncertima, to je stvarno bilo fascinantno... Ja sam se ježila. Kada sam izašla sa koncerta rekla sam: 'Jao, Bože, ovo je prava publika'".

"Moram priznati da nisam očekivala toliki uspeh. Mislila sam da će tu biti Arena i da će to odlično uraditi, u to nisam posumjala ni jednog trenutka. Jako sam cenila kod nje to što ono što ne zna uvek pita. Stalno je težila ka napretku i učila. Nije bežala od učenja, nije bila sveznajuća zvezda. Sve što nije znala pitala je onoga koga treba da pita i ko to zna. Mislim da se to i pokazalo, a to da spada u jedan od najboljih mladih vokala koje imamo u regionu, to je bez daljnjeg", naglasila je voditeljka za "Grand" i prisetila se svog doživljaja Prijinog učestvovanja u takmičenju:

"Jako mi se dopadala u takmičenju i posle toga je imala karijeru, ali je u jednom trenutku poslušala prave savete. Tu ima malo i prsta sudbine, Božijeg prsta u svemu tome. Lako je postati poznat, ali ona je postala priznata i to je jako važno". Moram priznati da sam imala mnogo puta tu privilegiju da je slušam onako kada smo na nekim privatnim događajima i kada je za stolom. To je nešto jako impresivno, to je taj umilni, topli, precizni glas, milujući, to je nešto fascinantno", otkrila je za kraj Dragana Katić.