JEŽIM SE TAKVOG KRINDŽA! Razočaran Desingerica žestoko udario na Pljugicu, KRAJ saradnje - Želudac mi se okreće...

Desingerica se oglasio nakon što je Pljugica izjavio da saradnje međi njima više neće biti.

Izvor: Kurir/screenshot

Dvojac koji već godinu dana "podiže prašinu" svojim kontroverznim nastupima, Dragomir Despić Desingerica i Luka Bijelović Pljugica izazvali su buru komentara kada su se na koncertu Nućija i Vojaža pojavili odvojeno. Desingerica je tada poručio da je Pljugica "počeo drugačije da funkcioniše", a Luka Bijelović je ubrzo istakao da saradnje među njima više neće biti.

Despić je razočaran i šokiran onim što je Pljugica izjavio u podkastu u kom je gostovao, te je reagovao na riječi sada već bivšeg saradnika.

"Rekao je kako njemu odgovara, stvari koje nisu istina. Ako je hteo da priča o tome, mogao je da kaže kako stvarno jeste, a ne da priča u svoju korist", počeo je Despić, pa dodao: "Druga stvar, kad on bude sjedio od početka do danas za kompom i radio pjesme i edit za spotove, radio sve, a ne bio kod kuće da spava, onda će se nešto i pitati, jer sam ja taj koji je sjedio noćima i danima i radio, a porodicu sam maksimalno zapostavio zbog karijere, dok je on spavao".

"Mnogo sam realan i ispravan lik i ne radim krindž stvari, ne prikazujem ljudima nešto što nisam. Taj dečko priča o cijepanju majica, a nikad nijednu nije pocijepao! Ježim se takvog krindža iz emisije, meni se želudac okreće... Nemaju na profilu veću krindž emisiju od te", zaključio je Desingerica.

Na koncertu Nućija i Vojaža u Hangaru u Luki Beograd Desingerica je samo dao naznaku prekida saradnje s Pljugicom - "On je krenuo drugačije da funkcioniše, ima neke druge ljude oko sebe, prijaju mu drugi ljudi. Njemu prijaju, meni je sve isto. Isti lik, ista pričica, samo sam prosvetljeniji", poručio je tada Desingerica, dok je Pljugica u podkastu izneo svoju stranu priče.

"Mislim da neće biti dalje saradnje među nama, ako mene pitaš. Nas dvojica smo sada u okej odnosima, još uvijek nastupamo zajedno. Promijenile su se neke stvari u odnosu na početak naš. Na početku smo svaki dan po pola dana bili zajedno, a sada je drugačije, ni ne viđamo se toliko više. Zastili smo se odnosa jer smo dva i po mjeseca za vreme letnje sezone biti zajedno. Ja trenutno imam u planu da radim svoje tri solo pjesme. Da li ćemo nastaviti u budućnosti zajedno da radimo ne znam, mnogo tu pitanja ima sada", rekao je Pljugica koji se na koncertu Nućija i Vojaža pojavio s djevojkom.