PREMINUO ČUVENI REŽISER U 77. GODINI: Terens Dejvis je odgajan u strogoj katoličkoj porodici, a postao ateista sa 22!

Porodica Terensa Dejvisa je danas potvrdila vijesti objavom na Instagramu.

Izvor: Shutterstock/taniavolobueva

Britanski režiser Terens Dejvis preminuo je danas u 77. godini života, piše "Daily Mail". Vijest o njegovoj smrti potvrđena je i na njegovom Instagramu.

Njegova porodica napisala je da jeTerens Dejvis preminuo mirno kod kuće nakon kratke bolesti. Poznat je po ostvarenjima "The House of Mirth", "Distant Voices", "Still Lives", "The Long Day Closes" i brojnim drugim.

Terens Dejvis je rođen u Kensingtonu, 10. novembra 1945. kao najmlađe od desetoro djece strogih roditelja iz radničke klase, koji su djecu vaspitavali kao katolike. Iako ga je njegova duboko religiozna majka vaspitala kao katolika, u uzrastu od dvadeset dvije godine odbacio je religiju i smatrao se ateistom.

Nakon što je napustio školu sa šesnaest godina, Dejvis je deset godina radio kao službenik u kancelariji kao nekvalifikovani računovođa, prije nego što je napustio Liverpul da bi pohađao Dramsku školu u Koventriju.

Na studijama je napisao je scenario za ono što je postalo njegov prvi autobiografski kratki film, a ostalo je istorija.