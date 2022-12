TO NIJE BIO PRAVI TOMA ZDRAVKOVIĆ! Pevač otkrio ko je trebalo da glumi legendu narodne muzike - "Prošao je kasting"

Pevači Ilma Karahmet i Nemanja Nikolić gostovali su u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji gde su se dotakli filma "Toma" koji je privukao veliku pažnju domaće javnosti.

Za Nemanju Nikolića tokom takmičenja u emisiji "Zvezde Granda" mnogi su govorili da bojom glasa podseća na Tomu Zdravkovića, koji mu je inače bio i idol, a pevač je istakao da ga film o životu legende narodne muzike uopšte nije dotakao, kao i da smatra da Tomin život nije prikazan verodostojno.

Veliki hit isto kao i film "Toma" je postala i pesma "Ponoć", koju su za potrebe snimanja otpevali Aco Pejović i Suzana Dinić Branković. Međutim glas za delove numere Silvane Armenulić trebalo je da pozajmi Ilma Karahmet, ali zbog bolesti to je morala da uradi Suzana. Pevačica je u svom gostovanju prokomentarisala ovaj događaj i navela da joj je žao, ali da je tako bilo suđeno.

"Ja zaista pevam sve i pošto je moj otac inače narodnjak, znam da otpevam i neke narodne pesme. Između ostalog ja sam trebala da pevam u filmu Toma, da dajem glas odnosno pevam Silvanine delove. Međutim ja sam se jako razbolela i nisam mogla tu priliku da iskoristim. Žao mi je što sam se tada razbolela, ali bilo je suđeno. Inače je Suzana sve prelepo otpevala i zbog toga mi nije žao", rekla je pevačica, a Nemanja Nikolić je izneo svoje mišljenje o filmu i otkrio da je njegov kolega Stevan Anđelković bio na kastingu.

"Dosta naroda zna da ja volim da pevam Tomine pesme, zbog toga sam dobio dosta pitanja zašto nisam. Međutim, meni neko jako blizak je trebao da učestvuje odnosno da glumi i da peva jer je prošao kastinge. Najviše mi je bilo žao zbog njega jer je on to stvarno mogao da donese. Pored toga malo podseća na Tomu i ima glumačkog iskustva u pitanju je Stevan Anđelković", rekao je pevač i otkrio: "Mislim da je uspešan film. Ljudi misle da je pesma 'Ponoć', Tomina pesme, međutim ona je nastala tokom stvaranja filma samo što je urađena u tom nekom starom maniru".

"Znam Tomin lik i delo izuzetno dobro. Upoznao sam neke ljude koji su se družili sa njim i živeli sa njim. Znam mu brojeve na ruletu, šta je voleo da pije, znam kako je razmišljao i s kim je sedeo u društvu. Jedan dobar deo boravka u Americi sam proveo sa njegovim prijateljima gde sam ih molio da mi pričaju o njemu", rekao je pevač i dodao: "Jedan Tomin dan je bio film za sebe i to nije sve moglo da stane u ovaj film. Jedan broj njegovih starijih kolega su isto kao ja očekivali da predstave Tomu kao Tomu. Film je gledljiv i on je napravljen, ali on se zove Toma. Toma Zdravković je bio nešto sasvim drugačije".

"Kada sam slavio punoletstvo glavni poklon na mom rođendanu bila je knjiga 'Autobigrafija Tome Zdravkovića'. Onda ja nisam mogao da zaspim dok nisam pročitao tu knjigu u dahu. Film kao film je dobar, mislim da je malo više mogla da se pokaže ta njegova emotivna strana u filmu", rekao je pevač.