"IMALA SAM SVE, ALI NEŠTO JE FALILO": Poznata pevačica ima razlog za SLAVLJE nakon što je postala majka uz pomoć DONORA!

Natali Imbrulja (48) podelila je slike sa četvrtog rođendana sina Maksa.

Nekada veoma popularna pevačica Natali Imbrulja, poznata po hitu "Thorn" podelila je retku fotografiju sina. Povod je bio dečakov četvrti rođendan, a na fotografiji Natali nosi papirnu krunu, dok je Maksu prekrila lice emotikonom srca.

"Kako vreme leti. Ne mogu da verujem da imaš već četiri godine! Hvala svima koji su njegov rođendan učinili posebnim." napisala je uz sliku.

Natali se poslednjih godina držala van očiju javnosti, kako bi se fokusirala na porodicu, tačnije sina kojeg je dobila putem vantelesne oplodnje. Pevačica koja je postala majka 2019. nikada javno nije otkrila identitet oca svog sina. Oduvek je želela da bude majka, a o toj ulozi govorila je u jednom intervjuu:

"Postati roditelj je nešto najneverovatnije što mi se ikada dogodilo. To je nešto što sam želela da budem još od malena. To mi je dalo osećaj mira". Međutim, ona je otkrila svoje mišljenje da "roditeljstvo nije za svakoga": "Postoji stigma za žene da ako nisu roditelji - šta to znači za njih?Takođe sam svesna borbe kroz koju mnoge prlaze, i kako se osećaju kao da su zapostavljene".

"Bitno je prihvatiti sve žene, uključujući i one koje će reći 'uh još jedna majka koja govori koliko je srećna'. Natali je ranije priznala da je osećala da nešto nedostaje u njenom životu, pa se okrenula banci sperme, kako bi se ostvarila kao majka. Ona se takođe otvorila o činjenici da se to desilo kada je već zagazila duboko u četrdesete, i o verovatnoći da tako nešto i uspe.

"Navikla sam da pomeram granice verovatnoće u pogledu svega što sam radila u životu. Uvek sam uspevala da uradim stvari koje su mi rekli da su nemoguće ili retke". Ona je još podelila da je za nju majčinstvo "magično" i da je popunilo prazninu koju je osećala.

"Kad pogledam unazad imam divne prijatelje, brak iza sebe, prelep dom, i karijeru na koju sam ponosna. Ali, već sam dugo bila na mestu gde sam znala da nešto nedostaje, a za tim sam čeznula više od ičega. Pevačica je nakon razvoda od rokera Danijela Džonsa 2008. nakon četiri godine braka, obavestila javnost 2019. o svojoj odluci da bude samohrana majka: "Ne, nisam progutala lubenicu. Očekujem svoje prvo dete. Blagoslovena sam da je to moguće uz pomoć vantelesne oplodnje i donora", napisala je tada iz sliku sa trudničkim stomakom.