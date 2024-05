Blinkenu je ovo sedma posjeta regionu otkako je u oktobru prošle godine izbio rat.

Državni sekretar SAD Entoni Blinken sastao se juče sa vođama Izraela u svom nastojanju da se postigne prekid vatre između Izraela i Hamasa, i poručio im da je "kucnuo čas" za sporazum koji će dovesti do oslobađanja talaca iz ruku pripadnika Hamasa i donijeti pauzu u gotovo sedmogodišnjem ratu u Gazi.

Blinkenu je ovo sedma posjeta regionu otkako je u oktobru prošle godine izbio rat. Njegov cilj je da se konačno dođe do sporazuma između jevrejske države i militantnog palestinskog pokreta kako bi se izbjegla izraelska invazija na Rafu, grad na jugu Gaze u kojem je utočište našlo oko 1,4 miliona Palestinaca iz ostalih djelova te male a gusto naseljene oblasti. Sadašnja runda razgovora čini se ozbiljnom, ali su strane veoma udaljene po jednom ključnom pitanju - treba li rat da se završi u sklopu planiranog sporazuma.

Prije no što pristane na inicijalni, kratkoročni prekid vatre i djelimično oslobađanje talaca, Hamas traži garancije da će eventualno oslobađanje svih talaca okončati izraelsku ofanzivu i dovesti do punog povlačenja trupa jevrejske države iz Gaze.

Izrael isključivo nudi pauzu posle koje će nastaviti ofanzivu do uništenja Hamasa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je svoju namjeru da napadne Rafu u današnjim razgovorima sa Blinkenom.

Blinken pritiska Hamas i kaže da će ta organizacija, koja drži političku vlast u Gazi, i zbog čijeg je napada na Izrael rat i počeo, biti odgovorna za svaki neuspjeh da se dođe do sporazuma.

Hamas je saopštio da će najvjerovatnije danas odgovoriti na poslednju ponudu.

"Odlučni smo u tome da dođemo do prekida vatre koji će taoce odvesti njihovim kućama i da do njega dođemo sada, a jedini razlog zbog kojeg to ne bi bilo postignuto bio bi Hamas", rekao je Blinken predsjedniku Izraela Isaku Hercogu na sastanku u Tel Avivu.

Prema njegovim riječina, "predlog je na stolu".

"I kao što smo rekli: nema odlaganja, nema izgovora. Čas je kucnuo", kazao je američki državni sekretar.

Blinken je rekao da bi sporazum doveo do toga da u Gazu stigne očajnički potrebna humanitarna pomoć u vidu hrane, lekova i vode. Na toj teritoriji rat je doveo do humanitarne krize a veći deo stanovništva je izbegao.

Međutim, Netanjahu i dalje tvrdi da će napada na Rafu biti, jer Izrael to mjesto smatra poslednjim uporištem Hamasa. Takav stav jevrejske države ukazuje na preostale izazove u razgovorima.

Netanjahu je dan ranije rekao da će napada biti "sa ili bez" prekida vatre.

SAD podržavaju Izrael, ali su sve kritičnije zbog humanitarne krize u Gazi.