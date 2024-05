Zaposleni u Čistoći platu za april primiće bez umanjenja

Izvor: Glavni grad Podgorica

Zaposleni u Čistoći platu za april primiće bez umanjenja, jer predstavnici ovog gradskog preduzeća od Ministarstva finansija na sastanku u Privrednoj komori nijesu dobili precizne instrukcije o primjeni člana 10 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, piše Dan.

Dogovoreno je da se dileme pošalju ministarstvu, te će na njih dobiti odgovor.

“Sastanak je bio konstruktivan. Ukazali smo na naša mišljenja i tražili tumačenje na koji način da se primijeni umanjenje zarada kako Zakon o zaradama to govori i da li se to kosi sa osnovnim koeficijentima koji su propisani novim granskim kolektivnim ugovorom. Sugestije, mišljenja i dileme dostavićemo u pisanoj formi ministarstvu i biće nam odgovoreno. U odnosu na to ćemo se ophoditi i ako bude potrebe imati još sastanaka. Zarade za april obračunaće se bez umanjenja”, rekao je za Dan Vojin Katnić, pomoćnik direktora Čistoće.

Čistoća je 19. aprila tražila mišljenje o primjeni člana 10 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a iz Ministarstva finansija kojim rukovodi Novica Vuković stigao je odgovor da nakon prve godine poslovanja sa gubitkom privredna društva su dužna da u narednoj godini smanje ukupan fond zarada za 10 odsto i dodatno pet odsto u narednoj kalendarskoj godini.