POPIO PIVO I PAO NA POD - TELO PRONAŠLA KONOBARICA! Stravična priča o smrti "Malog mrava", ovako je PREMINUO pevač!

Pevač Tomislav Čolović preminuo je 2008. godine iznenada u jednoj kafani.

Izvor: YouTube/ Diskos Official/printscreen

Pevač Tomislav Čolović proslavio se hitom "Mali mrav" koji je i danas na spisku numera svih veselja i proslava. U jeku popularnosti zadesila ga je iznenadna smrti.

Rođen je u Kraljevu i u tom gradu bio je poznat kao kafanski čovek, ali i veliki čovekoljubac. Nastupio je na više od 1.000 dobrotvornih koncerata. Pevao je i sarađivao s najvećim zvezdama narodne muzike. U rodnom gradu je 2008. godine i umro - u kafani.

Čolović je preminuo svega devet dana nakon Nove godine, a priča o njegovoj smrti ledi krv u žilama. Vlasnik kafane u kojoj je pevač preminuo sada je progovorio za medije i otkrio da se i te kako seća dana kada je popularni pevač nastradao.

"Pamtim, kako ne pamtim. Desilo se uveče, tačnije noću, oko dva sata posle ponoći. Tomislav je došao iz jedne kafane gde je bila muzika. Naručio je pivo i porciju pršute, popio je gutalj i pao je. Nisam bio tu, bio sam kod kuće. U kafani je bila konobarica. Ona ga je pronašla. Pozvala me je i odmah sam došao. Srce ga je izdalo. Pao je tu na pod. Čekali smo da dođe policija, kao i lekari iz bolnice", seća se Čeda.

Tomislav Čolović Mali mrav Izvor: YouTube/ Diskos Official

On pevača pamti po dobrom, a kako kaže, poznavao ga je od malih nogu.

"Bio je naš gost i prijatelj. Znali smo se iz detinjstva. Pamtim ga kao dobrog čoveka i dobrog muzičara. Znate, nije on uvek bio u Kraljevu, on je povremeno dolazio i kad dođe, odsedao je ovde. Voleo je da dođe sam, i to kasno posle dvanaest. Voleo je da se osami. Poručivao je meze, pršutu, sir, a od pića je voleo pivo. Nije nikada pevao. Ovde je imao svoj mir. Odličan i dobar, ali pri alkoholu nije bio najbolji. Bio je pošten, nije nikog prevario. Cenili su ga", ističe Čolovićev prijatelj.

U gazda Čedinoj kafani je stajala i fotografija Tomislava Čolovića, i to iznad stola gde je preminuo.

"Tri-četiri godine je posle njegove smrti iza stola stajala njegova fotografija. Tada su dolazili i njegova bivša žena, sinovi, pa su rekli da će doći ponekad, ali nikad više nisu došli. Dugo smo se znali Tomislav i ja, čak i njegovog brata poznajem. Tad se prvi put desilo da neki gost umre za stolom. Ali kafana je bila njegov život, on je ceo život proveo u kafani. Volim da slušam njegove pesme, ali ne znam da pevam, bio sam u podrumu kad je bog sluh delio", zaključuje on.

