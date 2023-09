MUŠKARCIMA DAJEM SVE, POLUDELI SU ZA MNOM! Milica Dabović u haljini iz koje sve KIPI - Raspalila po bivšem! (FOTO)

Milica Dabović otkrila je sve detalje raskida s kumom Darka Lazića i sve iznenadila minijaturnom haljinom.

Izvor: Kurir TV printscreen

Bivša košarkašica Milica Dabović raskinula je devetomesečnu vezu sa dečkom Milanom Cvetkovićem, venčanim kumom Darka Lazića i Ana Sević, a razlog raskida su, kako je priznala, poroci od kojih nije mogla da odvoji sada već bivšeg partnera.

"Ja sam super, lep je osećaj biti slobodna žena, zaboravila sam kako je to. Ja tugujem, jako sam emotivna, bole me neke stvari. Lepše je u vezi zato što imaš nekog ko te voli i ko te čuva, ja to dugo nisam imala. Ne želim da pričam o njemu više, to je bila takva ljubav da je moralo nešto da se desi da bismo se rastavili, baš mi je žao", rekla je ona na početku pa nastavila:

"Neki muškarci jednostavno nisu muškarci, ja sam shvatila da treba da probam da bih znala. Osećam se drugačije, godine iskustva napravile su od mene pravu ženu. Daću sebi tri godine pauzu, a onda mogu da razmišljam dalje. Ja verujem u ljubav, mislim da svakog od nas čeka srodna duša. Nebitno je to da li je u pitanju muškarac ili žena".

Izvor: Instagram / stefanovamama13

"On vrlo dobro zna šta je izgubio, pisao mi je, ali nemamo o čemu da razgovoramo. Odgovorila sam kratko i jasno. Treba mu vremena da shvati neke stvari, ali biće kasno. Ja sam verovala da ću sa njim da dočekam starost, ali sam se prevarila", istakal je Milica koja je potom otkrila da su muškarci poludeli za njom.

"Muškarci su poludeli za mnom. Sve im dajem, ali je smešno pričati o materijalnim stvarima. Važno je da sam ispunjena i srećna", jasna je bila Milica koja se pojavila u minijaturnoj haljini iz koje je vireo brus, a na istom događaju bila je i Ana Nikolić koja je raširila haljinu i sve ostavila bez teksta!