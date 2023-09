KOŠARKAŠI I NOLE SU ME DOČEKALI KAO KRALJICU! Ceca o noći koju je provela s njima - Otkrila detalje, prštale PRSKALICE!

Ceca Ražnatović otkrila je sve detalje noći koju je provela s našim košarkašima i Novakom Đokovićem i napominje da joj je tempo ovog leta bio jak, pa se našalila na svoj račun da je kao "radna pevačica".

Svetlana Ceca Ražnatović, bila je muzička gošća naših srebrnih košarkaša i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića u jednom prestoničkom restoranu, a svojim hitovima atmosferu je dovela do usijanja. Iako je prošlo svega nekoliko dana, Ceca kaže da je i dalje pod utiskom i da će tu noć pamtiti.

"Kada sam izlazila na binu i počela da pevam 'Beograd', oni su popalili sve one prskalice. Dočekali su me kao kraljicu. Osećala sam se kao kraljica. Uživala sam. Pevala sam im sve što su želeli. Čitam na Tviteru komentare: 'Zašto njima peva te pesme, a na koncertima ih ne peva?'. Moraću nešto da promenim pošto ljudi imaju različite ukuse. Kada otpevam ovu pesmu, svi kažu zašto nisi onu drugu. U dva sata ne može sve da stane. Bogu hvala imam 200 hitova pa mogu da biram", rekla je Ceca.

Ovo leto je za nju bilo radno, pa kako kaže tempo je bio ubrzaniji nego inače - "Čak mi neki prijatelji i kolege kažu: 'Pa ti nisi nikada ovoliko radila'. Mislim da sam uvek puno radila. Mada možda su i u pravu. Svaki drugi dan sam radila. Tempo je baš bio jak. Počela sam da se šalim na svoj račun: 'Ja kao da sam radna pevačica, da sam zaposlena negde, pa pevam svaki dan'", rekla je Ceca kroz osmeh.

Njen sin Veljko Ražnatović, 22. septembra će u Jagodini imati meč, a pevačica kaže da joj je uvek stresno kada se on bori - "Na mom koncertu je opuštanje, pevanje, a na njegovom poslu meni stres. Meni je svaki njegov meč poseban i svaki put se isto osećam, navijam. Nije to kao da sednete pa uživate u spektaklu. To je moje dete, moj sin i ja to drugačije proživljavam. To je ozbiljan sport. On ima krvničke pripreme. Trudi se i bori za svoje mesto pod suncem u tom sportu. Daje 120 odsto od svojih mogućnosti. Znam koliko ulaže u sve to i bude mi drago iz mnogo razloga kada pobedi", iskrena je ona za "Ekskluzivno".

Iako se šuškalo da bi trebalo da njena mezimica Anastasija krajem godine napravi svadbu, Ceca kaže da od toga za sada nema ništa: "Nemanja ima ozbiljan tempo i težak rapsored. Ima malo vremena kada su božićni praznici. Ako se budu odlučili, saznaćete svakako. Za sada nema planova", poručila je Ceca.

