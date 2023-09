Poznati srpski jutjuber Simi koga prati više od milion ljudi napravio je pometnju u jednoj pekari u Veterniku.

Izvor: YouTube/screenshot/Simi

Jedan od najpoznatijih jutjubera na ovim prostorima Bojan Simonović poznatiji kao Simi napravio je pravu pometnju nedavno u Veterniku kada je odlučio da pokupuje sve iz lokalne pekare.

Simi se pojavio u pekari oko 10 ujutru i počeo da naručuje sve. Ali bukvalno sve - od hleba, pereca, bureka, pa do slatkih peciva, jogurta i sokova. Ljudi koji su stajali u redu nisu mogli da veruju šta se dešava. Neki su se i pobunili ali im je on rekao da ima prava da naruči šta i koliko želi. Unapred je rekao prodavačicama da ne brinu i da su pare tu, spremne, ali da mu je bitno da kupi sve iz pekare.

I onda su krenule kese pune hleba i peciva. Jedan čovek ga je zamolio samo da to ne baci kad kupi, a Simi se začudio zašto tako nešto i misli da će uraditi. Onda je, pošto su ljudi postali previše znatiželjni i pomalo nervozni, rekoa da se tu u blizini gradi zgrada i da su majstori gladni. Pa koliko imaš to radnika, upitala je jedna gospođa. Imam 47 radnika i svi su gladni, odgovori joj poznati jutjuber. Bio je jedan dekica koji je hteo samo da kupi hleb, ali mu je Simi rekao da uzme jedan od ovih što je on već kupio da ne bi čekao. Pred kraj, jedan čovek se ponudio da mu pomogne da ponese svu tu hranu.

A račun? Račun skoro 15.000 dinara. Kada je uredno platio Simi je otišao par metara od pekare i tu napravio improvizovanu tezgu, stavio natpis - besplatna pekara - i počeo da deli sve što je kupio stanovnicima Veternika koji su tu prolazili. Zaustavljao je ljude, nudio im besplatan hleb, burek, jogurt. Šta je ko hteo, vodeći samo računa da baš jedna osoba ne uzme previše, kako bi što više ljudi moglo da dobije besplatno pecivo.

Vidi opis JUTJUBER UPAO U PEKARU U VETERNIKU I KUPIO SVE! Šokiraćete se kad vidite šta je uradio sa svom tom hranom! RAČUN 14.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 11 / 11

Mnogi su bili zatečeni, ali prijatno iznenađeni. I komentari ljudi ispod njegovog jutjuba su bili i više nego pozitivni.

Ovo su samo od nekih:

"Ovo ti je jedan od najpametnijih poteza brale, ljudi jako tesko zive u Srbiji i jedan jogurt im znaci puno! Nastavi u ovom smeru, i pozdrav iz Beograda"

"Malo je ovakvih ljudi sa dobrom dušom zato i ne veruju da neko ima veliko srce i hoće da pomogne"

"Simi je jutuber kojeg i roditelji savetuju deci da ga gledaju. Nema psovki, zanimljiv sadrzaj, uz to i human. Bravo Simaro!"

A šta vi kažete? Kako se vama čini ono što je ovaj dečko uradio?