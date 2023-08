ODREKAO SE ĆERKI, U LAJVU SAOPŠTIO DA ČEKA DETE S DRUGOM ŽENOM: Otac influenserki ponovo šokira - spomenuo Nađu i Anđelu

Zoran Đorđević podelio nove informacije s pratiocima

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević pre izvesnog vremena su se našle u centru pažnje medija, kada je njihov otac Zoran Đorđević obavestio pratioce na Jutjubu da su njegove ćerke nestale.

Nakon nekoliko dana je otkrio da su ga ćerke zapravo napustile, a da je sa njima "nestala i njegova supruga". Otac je nastavio da se oglašava, a jednom prilikom je u lajvu šokirao pratioce kada je izjavio da ih se odriče i da "traži novu ženu s kojom bi voleo da dobije sina".

Sada su mu se navodno želje i ispunile. Đorđević je otkrio na Instagramu da je našao novi devojku s kojom je započeo život u novom stanu i s kojom, navodno, sad čeka dete.

"Planirao sam dete sa Milicom, ja sam isplanirao, Anđela i Nađa će imati polubrata ili polusestru samo na papiru sutra", rekao je on u lajvu.

Zoran je svojevremeno, između ostalog, poručio da je "mrtav za njih", kao i da će "izbaciti njihove stvari na ulicu".

"Kada želite da napustite porodicu i nestanete, kao što ste vi uradile meni, morate da budete spremi da očistite sve za vama. Ne može i jare i pare. Anđelina i Nađina ideja jeste bila da se otvori Jutjub kanal, taj kanal sam ja otvorio, jer su one bile maloletne. Ja sam ugovor potpisao i prvih 30.000 evra u marketing sam uložio ja. Niko od nas nije znao da će one od toga da zarađuju. Kada su ozbiljan novac zaradile, pitao sam ih čime žele da se bave, a one su rekle da hoće da im to bude posao. Tada sam im rekao da moraju time ozbiljno se posvete", rekao je Zoran tada i dodao: "Plaćao sam stan i ja sam garant za nekretninu u Nici, ali ne znam da li su one tamo. Izašao sam sa jednom malom torbicom i uzeo stan u Parizu. Kuću vam ostavljam. Imate rok između 15. decembra i 1. januara da uzmete sve što želite, posle toga biću prinuđen da sve izbacim pre nego što budem predao kuću".

